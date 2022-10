Martina Baldaccini, avanti! «Io che non so arrendermi» 

I giudici di X Factor le dicono di no, ma la loro decisione non fa altro che scatenare ancor di più la sua grinta: «Arrendersi? Ma non ci penso nemmeno per scherzo. Il mio primo singolo è pronto, il bello inizia adesso». Chi aveva dubbi sull’energia trascendentale di Martina Baldaccini? La cantante (adesso è lecito affermare anche cantautrice) di Carbonia ha visto finire la sua avventura sul palco del talent in onda su Sky. Aveva superato circa due settimane fa i vari turni preliminari dei bootcamp. Per volere di Dangen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini si è fermata adesso alle last call, dopo un’emozionante (e per nulla accomodante) interpretazione di “Tu, forse non essenzialmente tu” di Rino Gaetano, e un accenno a un suo inedito.

Niente lacrime

Ma di lacrime amare non ne vuol sentire parlare Martina, artista di strada, voce spiazzante, incutente shock: giramondo con piglio autonomo dall’età di 18 anni, figlia di Alberto Baldaccini, chitarrista e bassista molto apprezzato nel Sulcis Iglesiente, l’eliminazione dal talent non ha fatto altro che generare in lei una reazione contraria ma non uguale, perché infinitamente più energica: «La delusione non esiste», analizza con serenità alla fine della puntata, «permane solo una grande soddisfazione perché comunque io non sono andata lì per vincere ma per farmi notare, per far capire il percorso che ho compiuto, il sacrificio di anni di studio e di applicazione: il fatto che io non molli lo dimostra che sono pronta a esordire col mio singolo “Vetri rotti”: adesso viene il bello». Il trailer del video è sul suo profilo Instagram Marla.official_

L’etichetta romana

Martina, look vagamente trasgressivo è la testimonial perfetta di come si fa la gavetta allo stato puro. Autodidatta e perfezionista, è ancora a Roma con la Quadraro Basement, etichetta indipendente che ha sede nello storico rione romano. «Sono grata a X Factor per la visibilità che mi ha dato e per il bagaglio tecnico, ma ora è il momento di dare un’accelerata».