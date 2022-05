Marmista schiacciato da una pesante lastra È in gravi condizioni 

Gli ispettori del Nucleo di prevenzione e sicurezza dell’Ats di Cagliari hanno effettuato un accurato sopralluogo nell’azienda per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. In merito al momento viene mantenuto uno stretto riserbo. Già inviato comunque un primo rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Di certo c’è che l’operaio rimasto ferito ha parecchia esperienza e conosce molto bene i meccanismi e la dinamica del suo lavoro. Resta dunque da capire cosa sia andato storto ieri mattina. Per capirlo bisognerà attendere gli accertamenti in corso. Sarebbero state già raccolte alcune testimonianze che potrebbe tornare utili nell'economia delle indagini.

Cause da accertare

Sottoposto al Policlinico di Monserrato a un delicato intervento chirurgico, l’operaio si trova ora ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata. L’incidente sul lavoro è accaduto nella tarda mattinata di ieri nella marmeria Arpo Marmi, sulla 554, al chilometro 5,800 all’altezza del bivio con la via 21 aprile 1991 a Monserrato.

Stava spostando una pesante lastra di marmo che per cause ancora da accertare gli è finita addosso, schiacciandolo. Giuseppe Scano, 48 anni di Quartu, ha riportato gravi traumi al torace e all’addome.

La dinamica

Dalle poche informazioni trapelate, sembra che l’operaio stesse spostando una lastra di marmo durante una fase della lavorazione quando improvvisamente la stessa gli è finita addosso. I soccorsi sono stati immediati con l’intervento di alcuni colleghi di lavoro che hanno allertato il 118. Sono stati attimi di autentica paura anche se Giuseppe Scano non ha mai perso conoscenza.

I soccorsi

L’ambulanza è arrivata quasi subito e i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi sul posto, rendendosi conto che occorreva far presto. Così l’operaio è stato caricato sull’ambulanza e trasferito in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Una corsa a sirene spiegate di pochi chilometri col ferito che è ritrovato in pochissimi minuti al Pronto soccorso dove i medici lo hanno visitato, riscontrandogli traumi addominali e toracici.

L’intervento d’urgenza

Ferite gravi visto che Giuseppe Scano è stato subito trasferito in chirurgia d’urgenza dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. L’operazione è perfettamente riuscita e l’uomo è stato poi trasferito in Rianimazione dove è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata, monitorato continuamente. I medici restano prudenti.

Il sopralluogo

Intanto sono stati informati anche gli ispettori dell’Ats che si sono recati nella marmeria per i primi accertamenti tecnici sull’accaduto. In merito, come detto, viene mantenuto uno stretto riserbo. Se ne potrebbe sapere di più nelle prossime ore.

Giuseppe Scano lavora da anni nel settore del marmo. Un operaio di grande esperienza e professionalità. Inutile al momento avanzare ipotesi su quello che è realmente accaduto e sul motivo per cui la lastra di marmo è finita addosso all’uomo. Inizialmente si era parlato di un infortunio a un braccio. In ospedale però la situazione è apparsa più complicata: da qui l’intervento e il ricovero in Rianimazione.

