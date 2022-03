Marittimi con le carte false 

Tutti nelle onlus del volontariato e assegnati ai lavori socialmente utili. Per 34 marittimi accusati di avere acquistato certificati e attestazioni falsi di corsi professionali di aggiornamento, indispensabili per l’imbarco, ieri è stata disposta la messa alla prova. Il processo per loro è sospeso e scattano le misure di affidamento ad associazioni per le attività sociali. Ieri si è concluso il procedimento sulla vendita degli attestati professionali che sarebbero stati stampati a Torre del Greco e venduti in tutta l’Isola.

Gli stampatori

Hanno patteggiato la pena i principali protagonisti (secondo la pm Nadia La Femina) del traffico: il comandante Antonio Colantonio, la moglie Fiorella Guerrieri e Giovanni Ismaelito. Le pene vanno da un anno a sei mesi di reclusione. Ismailito, secondo la Guardia Costiera di La Maddalena, avrebbe stampato materialmente i certificati, mentre Colantonio (difeso dal penalista Giovanni Azzena, si occupava di mettere in contatto “stampatore” e acquirenti. Hanno scelto il rito ordinario e sono stati rinviati a giudizio per avere acquistato i certificati falsi, i marittimi Emanuele Pes, di La Maddalena e Antonello Mulas, di Dorgali. Per sei imputati è stata dichiarata la prescrizione.

Al lavoro per le onlus

Il gup Marco Contu aveva accolto da tempo le richieste di messa alla prova e ora è stato tutto formalizzato. Ora per 34 persone, tra le quali l’ex consigliere comunale di La Maddalena, Roberto Zanchetta, il processo si ferma in attesa della definizione delle attività sociali alternative. I marittimi che hanno chiesto la messa alla prova sono di Olbia, La Maddalena, Dorgali, Cagliari, Santa Teresa e Tempio. Le false attestazioni riguardano corsi antincendio, pronto soccorso, sicurezza e periodi di navigazione.