Marisa, cartomante: «Ho una risposta per ogni domanda» 

Nata a Villanova ha respirato la magia da sempre, anche negli anni trascorsi nella capitale austriaca. Perché, bisnonna a parte, il padre, quando stava a Vienna, «insegnava le arti magiche anche ai figli dei consoli», intanto lei studiava medicina alternativa. «Parlare di una semplice lettura di carte è riduttivo. Ciò che faccio ha una valenza anche medica e terapeutica perché mette in discussione i problemi che tutti abbiamo nell’inconscio», spiega. «Noi siamo esattamente ciò che abbiamo nell’anima». E in quella dei cagliaritani sembra esserci tanta solitudine: «Chi si rivolge a me ha bisogno di essere ascoltato e di ricevere risposte e supporto. Parliamo di persone che non credono nelle proprie capacità, alle prese con le pene d’amore e più in generale in cerca di sicurezza». La interrompe la caduta improvvisa di uno dei pannelli, ma di magico non ha niente.

L’appuntamento è il venerdì, alle 19, attorno a un tavolino tondo ricoperto da un telo di raso rosso e sistemato in uno dei salotti più “in” del centro. Nei dodici minuti di ritardo si forma già la fila: quattro signore di mezza età e due giovani fidanzati attendono il consulto. Pochi secondi per predisporre la scenografia: candelabro a tre braccia, due pannelli con stampe floreali alle spalle e i tarocchi tra le mani. «C’è una risposta per ogni domanda», dice con tono deciso. E guai a parlare di clienti, «per me sono pazienti, io sono il medico dell’anima. Anzi, l’elettrauto che ricarica e rigenera le persone». Dietro modico compenso, perché tiene a precisare che è sempre pronta ad aiutare chiunque. Ricchi e poveri. «È la mia missione».

Dice che l’arte l’ha ricevuta in eredità dalla bisnonna Bettina («era la prima medium del dopoguerra»), ma sulla sua età non si sbilancia: «Ho ottomila anni», taglia corto. Certo è che Marisa Luce Nateri, cartomante e sensitiva, se li porta divinamente. Lunghi capelli neri e sguardo profondo, d’estate offre - a pagamento - la sua magia a vip e principi arabi del Forte Village, fuori stagione vende risposte ultraterrene ai cagliaritani bisognosi di verdetti.

Destino in piazza

Solitudine e amore

Bisognosi di risposte

Al suo cospetto si sono seduti personaggi di ogni calibro: «Dal principe arabo, al vip, alle persone più comuni», racconta. «Tutti cercano risposte, a prescindere dal ceto sociale, dal genere e dall’età. Ricevo diciottenni così come ottantenni». In curriculum ci sono anche politici. La speranza di ricevere qualche previsione sul Governo appena formato fallisce: «No comment». Lo ripete tre volte, prima di lanciarsi nel suo motto: «Come dico sempre: nessuno ci crede ma tutti si siedono». Così lei si mette a disposizione di questa fetta di umanità vacillante e incerta: «Si va sempre a chiedere agli altri il valore di noi stessi». Male comune - stando ai suoi racconti - di sceicchi e comuni mortali. Così come capita nelle più perfette democrazie.

Il confine è sottile parlando con la cartomante di Villanova che racconta di «essere devotissima alla Madonna di Bonaria». Certo tarocchi e affini non sono contemplati dalla Bibbia, ma lei va oltre. «Non faccio niente di male, non a tutti va bene il sacerdote tradizionale, c’è chi preferisce una donna alternativa. Le contraddizioni le hanno create gli umani, io mi propongo e offro la mia conoscenza».

Gli ottomila anni già vissuti («mi occupavo di erbe, di medicina, sono stata un condottiero, un guerriero e anche un killer»), pesano e insegnano. Anche a trovare le giuste risposte per una figlia che si rivolge a lei per il padre morente: «Aveva bisogno di sapere. Le ho detto giorno e ora». Perché c’è sempre una risposta per tutto, poi ognuno è libero di decidere dove cercarla.

