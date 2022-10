Marino, notti di sesso nell’alcova segreta 

Viavai notturno, serrature cambiate, letti spostati. Come alcuni mobili, forse spariti assieme a delle suppellettili. E almeno una donna. Ma c’è chi dice due. Che lì a quell’ora non ci dovevano né potevano essere. Accessi non autorizzati, i loro, a orari molto inconsueti: avvenivano, o sono avvenuti almeno una volta, quando la luna era alta sul mare del Poetto, lì di fronte.

Ha elementi di cronaca piccante cagliaritana, con una spolverata di sceneggiatura di film di serie B degli anni Ottanta, la storia che arriva dall’ospedale Marino di Cagliari. Quasi “ex” ospedale, visto che di pazienti ne sono rimasti pochi, legati all’unità spinale e alla camera iperbarica, e gli ultimi piani stanno per essere trasformati in uffici – con vista sulla spiaggia – della Asl 8, che lascerà i locali della Cittadella della salute dopo aver abbandonato quelli periferici di via Piero della Francesca.

L’indagine Asl

In questo periodo di transizione, nella notte, al Marino succedono cose strane. Meglio: sono successe. Perché le voci si sono rincorse e sono arrivate alle orecchie di chi doveva controllare che quella struttura venisse usata per scopi sanitari. Non per altri. E sono partite le comunicazioni, i richiami, in una ridda di telefonate, poi con lettere formali. Un richiamo all’ordine, che non c’era. «Abbiamo avviato le opportune verifiche, per comprendere cosa è accaduto. E adottare gli eventuali opportuni provvedimenti»: il direttore generale della Asl, Marcello Tidore, considera la definizione “inchiesta interna” un po’ esagerata. Ma anche lui vuole vederci chiaro. E ha dato mandato di svolgere indagini e verifiche. I profili potrebbero essere ulteriori rispetto a quelli della semplice “ragazzata”.

Le notti brave

Scucire informazioni ufficiali dettagliate è impossibile, o quasi. Tutto è partito da una notte che, banalmente, si potrebbe definire “brava” di qualcuno, che non è un dipendente diretto della Asl. Ma aveva libero accesso all’ospedale. Da un sopralluogo successivo sarebbe emerso che in un piano erano stati spostati alcuni letti un tempo usati dai pazienti. In una porta addirittura era stata cambiata la serratura. Forse per avere la garanzia di intimità. Ed è stato accertato che, almeno una volta, quelli che furono reparti di degenza sono stati frequentati da almeno una bella ragazza, che ha – o hanno, se due – offerto compagnia a chi al Marino ci doveva stare per lavoro. Un utilizzo poco ortodosso di uno spazio sanitario. Certificato anche da un anomalo spostamento di mobilio. Quanto ingente, per ora, non è dato saperlo. Questioni di inventario. Ma sufficiente a far partire le chiacchiere. Il “ma lo sai che…” è arrivato ai piani alti, in senso metaforico, dell’ospedale. Le telefonate tra gli uffici di vertice si sono moltiplicate. «Se dovesse essere accertato quanto ci è stato riferito», assicura il manager Tidore, «la vicenda non passerà senza conseguenze. Sarebbe inammissibile». Non è escluso che a breve possa cadere qualche testa.