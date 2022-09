Marini: «Orgogliosa di essere sarda» 

«Sfatiamo questa cosa che io non dico di essere sarda. Sì non sono nata nell’Isola ma sono sarda al cento per cento. E qui torno sempre e volentieri. Anche quest’estate nonostante gli impegni sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno per venire. Sono stata a Carbonia e a Porto Rotondo. E poi molte cose le ho raggiunte grazie al mio essere cocciuta proprio come i sardi. E soprattutto: sono fiera della mia cadenza».

Per la showgirl 55 anni, nata a Roma ma cagliaritana di origine, è un sogno che si realizza. La Marylin italiana, dalla simpatia travolgente, per due mesi (otto puntate) si sfiderà gli altri concorrenti per raggiungere la vittoria. I suoi compagni di avventura, annunciati già nei giorni scorsi sono Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni che avrà, per l’occasione, un personal coach d'eccezione: Gabriele Cirilli. Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini è al settimo cielo e ha un’ allegria contagiosa. Non vede l’ora di esibirsi a “Tale e Quale Show” il varietà di Rai Uno condotto da Carlo Conti, al via con la dodicesima edizione venerdì in prima serata.

Anche quest’anno ci sarà un quarto giudice-imitatore diverso in ogni puntata. Ogni artista, compresa Valeria, si esibirà dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Chiariamo subito un punto. Il suo rapporto con la Sardegna qual è?

A proposito di confessioni, ma è vero che voleva farsi suora?

«C’è stato un momento in cui ne avevo passate talmente tante che ho detto a mia madre “Mamma mi faccio suora”. Poi ho cambiato idea, ma è rimasta una grande fede».

Bene. Visto che siamo il clima di confidenze, quanto è contenta di partecipare a “Tale e Quale Show”?

«Sono super felice, è una trasmissione che mi è sempre piaciuta. Posso dire che è degli spettacoli più belli della televisione italiana. Mi piace tutto, il gruppo, Carlo Conti».

Ecco, a proposito, come ha convinto Carlo Conti a sceglierla?

«Questo dovreste chiederlo a lui. Io è da due anni che volevo fare i provini, poi per un motivo o per l’altro, prima ero in Spagna poi avevo altri impegni, ho rimandato. Questa volta invece ho deciso di tentare senza indugi. Ho fatto i provini interpretando Patti Pravo, Marylin Monroe e Blondie ed evidentemente se mi hanno scelto, vuol dire che sono piaciuta».

Ha preso lezioni di canto per prepararsi al meglio?

«Sì, certo. Mi sono preparata perché cantare dal vivo è diverso ed io ho cantato solo poche volte. Qui poi è molto impegnativo perché devi proprio interpretare un’altra star, entra in gioco anche la recitazione».

Chi le piacerebbe portare sul palco?

«Mi piacerebbe interpretare Jennifer Lopez, perché è grintosa come me».

Dei suoi compagni di avventura cosa ne pensa?

«C’è un clima meraviglioso. Mi piacciono tutti. Ci sarà una buona e sana competizione».

E invece il “Grande Fratello” quest’anno l’ha visto?

«Non ho avuto tempo, ma so che parlano spesso di me. Ho partecipato diverse volte ma non bisogna esagerare con le presenze. Adesso voglio pensare solo a “Tale e Quale” dove potrò ritrovare la mia dimensione di artista».

