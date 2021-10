Marinella è francese 

La Sardegna non gli aveva mai portato particolare fortuna: 14° agli Europei nel 2009, 9° ai mondiali nel 2015, sempre a Orosei. Ieri François Carloni si è preso la sua soddisfazione vincendo in 1.37’02” il primo triathlon cross di Marinella, nell’ambito del Sardegna Tries X. Per la Francia è stata doppietta, al termine di 1 km di nuoto, 23 di mountain bike e 7 di corsa caratterizzati dalla pioggia. All’arrivo Morgane Riou è stata la migliore donna (e 27ª tra i 110 classificati, 16 dei quali stranieri) con tempo di 1.56’18”.

I protagonisti

L’Italia si è affidata al quarantenne Alessandro Degasperi, che si è ben difeso, chiudendo terzo a poca distanza dal secondo, lo svizzero Xavier Dafflon, ma molto positiva va considerata la prova del diciottenne di Ussana, Rusaln Farci. Il suo quinto posto lo conferma tra i più interessanti giovani azzurri, anche se non lo ripaga della mancata partecipazione al Mondiale. «Sono molto contento, mi sono divertito», ha detto Degasperi. «Ho cercato di dare tutto e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Nei tratti in discesa in bici non ho preso rischi, erano molto scivolosi, ma nella corsa a piedi sono riuscito a completare la rimonta». Proprio in bici il vincitore Carloni ha fatto la differenza.

L’ultima prova

Il Sardegna Tries X, messo in piedi da Sardegna X Team con il sostegno della Regione (assessorato al Turismo) e del Comune di Golfo Aranci, si chiude oggi con la doppia prova di trail running. Due le distanze previste: 24 km o 12 con partenze rispettivamente alle 9 e 9.30.