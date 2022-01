Marina Piccola, arriva la metro 

L’area più importante è lo sterrato all’ingresso di Marina Piccola, utilizzato dai cagliaritani che si recano al Poetto per parcheggiare l'auto. Diventerà, con molta probabilità (ma la decisione finale sulla destinazione spetterà al Consiglio comunale), il terminale della metropolitana leggera della linea Bonaria-Poetto, oltre 4 chilometri e 5 fermate (costo 44 milioni di euro) che dovrebbe vedere la luce nei prossimi quattro anni. Poi c’è lo sterrato all’ingresso della Prima fermata, per il quale il Comune ha già stanziato due milioni di euro per la riqualificazione. Quindi, uno spazio in piazza Paolo VI, accanto a Bonaria, utilizzato per un parcheggio, un altro in viale Colombo, infine un’ultima nella zona di San Bartolomeo, dove l’ipotesi è realizzare un piccolo parco. Il Comune acquista dalla Regione cinque aree strategiche in città (prezzo simbolico di 1 euro ciascuna) che ora l’amministrazione, dopo il “sì” unanime di ieri in Consiglio alla proposta approvata in commissione Patrimonio, si prepara a rivitalizzare con progetti di urbanizzazione, verde, e di rigenerazione dello spazio aperto dedicato alla vita dei cittadini. «Si tratta di aree molto importanti che verranno gestite dall’amministrazione e rese vivibili e utilizzabili dalla collettività», spiega Marcello Polastri, presidente commissione Patrimonio. E aggiunge: «Ci sono anche altre aree della Regione che potrebbero essere valorizzate, penso allo sterrato di via Is Mirrionis, di fronte alla scuola Italo Stagno, che potrebbe diventare un’area di sosta da sottrarre ai rifiuti».

La parte del leone la fanno le aree tra Marina Piccola e la prima Fermata perché, spiega Roberto Mura, capogruppo del Psd’Az, «si inseriscono nella riqualificazione di tutta l’area di Marina Piccola per la quale abbiamo già approvato un progetto guida. Questo passaggio consentirà la realizzazione più puntuale di quel progetto». Come noto, il Comune prevede il restauro di Marina Piccola, modificando la via di accesso alle auto, nuovi spazi per le associazioni sportive, la creazione del distretto della vela e di un centro servizi dedicato, un’area parcheggi, che, all'occasione, possa ospitare anche eventi.

