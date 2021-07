Marina, nasce un nuovo comitato anti-movida 

Il fine settimana è diventato un supplizio: ragazzini ubriachi, consumo esasperato di droghe, risse: abitanti della Marina non ci stanno e, sabato scorso, si sono riuniti in piazza Sant’Eulalia con l’associazione “Apriamo le finestre alla Marina” che proprio lì, al civico uno, ha la sua sede.

Il loro obiettivo è chiaro: riappropriarsi del quartiere, delle vie, di tutti quegli spazi che potrebbero essere luoghi sani di aggregazione mentre da troppo tempo sono punti pericolosi dove la mala movida imperversa.

«Otto anni di sofferenze»

Gruppi di ragazzi tra i 15 e 25 anni si susseguono con fare prevaricatore, per poi allontanarsi una volta chiamati 4 agenti delle polizia municipale: uno spettacolo che un quartiere che non vuole piegare la testa rifiuta di accettare passivamente. «Non è un problema recente, va avanti da otto anni», evidenzia la presidentessa Sandra Orrù. «Siamo ospiti sgraditi del nostro rione e delle nostre case: vogliamo trovare un punto di incontro con gli abitanti della zona e i commercianti per fare rinascere un punto storico del capoluogo».

L’impegno del Comune

Non è mancato Edoardo Tocco, presidente del Consiglio Comunale, che ha assicurato il massimo impegno per risolvere un annoso problema che sta causando lamentele e proteste. «Faremo di tutto per chiudere le rivendite di alcolici che non sono a norma e che fino alle prime ore del mattino riforniscono minorenni rendendo ancora più difficile una situazione molto delicata. Inoltre cercheremo di coprire la zona con più agenti possibile della polizia municipale così da garantire una copertura solida».

Troppo rumore

Abitanti, titolari delle attività di ristorazione: lo scopo è creare una sinergia che possa arginare la microcriminalità e il disagio creato dai locali non a norma. «Per colpa di qualche attività che non rispetta le regole si generalizza», fa presente Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Chi sbaglia deve prendersi le responsabilità dei suoi errori: il problema non sono i tavolini per le vie, possono essere gestiti bene rispettando i dovuti spazi. Ciò che infastidisce sono i troppi Dj che fuori dai locali mettono la musica ad alto volume, creando inoltre assembramenti».

E a causa del rumore è diventato impossibile riposare per Giuseppe Colapinto, nato a Lampedusa e abitante in via Cavour dal 1973. «D’estate sono costretto a chiudere le finestre, il che è snervante. Il baccano la notte è insostenibile, prima dell’1,30 del mattino non si dorme: mia figlia si alza alle 4 per andare al lavoro, mia moglie ha problemi di salute. Se mettiamo pure le canne fumarie dei ristoratori non a norma e gli odori sgradevoli il quadro è chiaro».

«Problema nazionale»

Non perde le speranze Massimiliano Medda, leader della compagnia “La Pola”. «La mala movida è un problema nazionale, non limitato alla Sardegna. La prevenzione può essere la risposta: educare i ragazzi alla cultura del bere, facendo capire loro che un buon bicchiere di vino può essere molto più gradevole di litri di vodka». Sensibilizzazione, recupero degli spazi: sono due possibili soluzioni per Ignazio Boi, diacono della parrocchia di Sant’Anna. «I luoghi vanno vissuti, non ghettizzati: le risposte a muso duro non portano a nulla. I ragazzi devono essere stimolati per cercare la propria identità: bisogna ideare progetti di animazione per i quartieri, così da creare occasioni di socialità. La risposta non è la condanna ma l’ascolto».

