Marin voleva un’altra vittoria 

La sua prima stagione italiana ha cancellato completamente il mezzo flop della sua avventura dello scorso anno all’Ajax. Sulla salvezza del Cagliari c’è anche la firma di Razvan Marin, primo calciatore rumeno a indossare la maglia rossoblù. La sconfitta col Genoa, nell’ultima gara di campionato, brucia: «Sono dispiaciuto, volevamo vincere anche questa partita, abbiamo creato anche noi qualche occasione, ma non abbiamo segnato. E alla fine abbiamo perso».

Trampolino di lancio

Un avvio in chiaroscuro, più scuro che chiaro a dire il vero. Chiamato in Sardegna da Eusebio Di Francesco per vestire i panni del regista, Marin ha provato a studiare uno spartito che non apparteneva alle sue corde. Ma quando il rumeno è stato riportato nel suo vero ruolo, mezzala a tutto campo, Marin ha fatto la differenza. E sarà anche vero che le statistiche non dicono tutto, ma quelle del numero 8 di Bucarest, il figlioccio di Gheorghe Hagi, sono impressionanti. Di Francesco prima e Semplici poi lo hanno sempre messo al centro del progetto e lui ha ricambiato con 37 presenze (una sola assenza, per squalifica), 3 gol, tutti pesantissimi (quello dell’1-1 a Verona, nella rimonta decisiva contro il Parma e nel 3-2 alla Roma), e la bellezza di 6 assist. E Marin sorride davanti al suo esordio italiano: «Mi aspettavo le difficoltà iniziali, ma poi bisogna adattarsi al campionato e a tutto il resto». E lui lo ha fatto, soprattutto dopo la svolta tattica: «Ho fatto bene, le cose sono migliorate quando ho iniziato a giocare da mezzala, in quello che è il mio ruolo».

Punti di ripartenza

Dopo la gara col Genoa, dovrà aspettare per le vacanze. Prima Marin deve rispondere alla chiamata della Patria calcistica, due amichevoli a inizio giugno con la Romania contro Georgia e Inghilterra. Gli Europei, invece, li guarderà in tv. Ma il pensiero è ancora al Cagliari: «Guardiamo a questa rimonta finale, dove abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Ripartiamo da qui per la prossima stagione». Qualche rimpianto resta: «Perché ripartiamo da una squadra forte che, con questo organico, avrebbe dovuto avere una classifica migliore. Ma è andata così». Marin spera che quanto accaduto quest’anno possa essere una lezione da mandare a memoria: «La cosa importante è che nel prossimo campionato non vengano fatti gli stessi errori di questo. Dobbiamo cominciare subito forte, come una famiglia. Questo gruppo lo è».

Futuro

C’è la doppia amichevole con la Romania, poi ci saranno le vacanze. Ma la testa è già proiettata al futuro. Il Cagliari verserà nelle casse dell’Ajax i milioni pattuiti per il riscatto obbligatorio. Il nome di Marin, che oggi compie 25 anni, gira e non è da escludere che alla società rossoblù possa arrivare qualche offerta per il centrocampista, sia dall’Italia che dall’estero. Il giocatore non ci pensa. In testa c’è il Cagliari e una stagione, la prossima, che dovrà regalare altre emozioni. Con Semplici in panchina? Marin non si sbilancia: «Non dipende da me. Non so cosa accadrà. Il mister, di certo, mi ha aiutato tanto».

