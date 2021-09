Marin, tanta rabbia e voglia di riscatto 

Ieri sera lo sbarco a Elmas, questo pomeriggio il primo allenamento ad Asseminello: Razvan Marin è rientrato e ha portato con sé un carico d'ira. Perché il numero 8 del Cagliari, chiamato dalla patria calcistica, pensava di essere ormai un intoccabile della nazionale romena. E invece, delle tre gare per le qualificazioni ai Mondiali, si è ritrovato a giocarne solo una da titolare, dopo un filotto di nove dal primo minuto. Ira che Marin vuole ora mettere a disposizione del Cagliari per la sfida di domenica col Genoa.

A muso duro

Marin, dopo le gare contro Islanda, Liechtenstein e Macedonia, oggi sarà ad Asseminello. Un sospiro di sollievo per Semplici, che ha nel suo numero 8 un giocatore indispensabile, quantità e qualità al servizio del Cagliari che cerca la prima vittoria in campionato. L'altra, in Coppa Italia, porta la firma anche di Marin, autore della rete che ha sbloccato il risultato col Pisa, a conferma della crescita del giocatore anche in fase risolutiva, dopo che lo scorso anno ha messo la firma sulla salvezza, contribuendo con 3 gol e 6 assist. Quantità, qualità e rabbia. Perché a Marin non è andato giù il trattamento riservatogli dal ct romeno Radoi, che lo ha fatto partire dalla panchina nelle gare con Islanda e Macedonia. E il centrocampista rossoblù, nelle dichiarazioni del dopo gara, non ha usato filtri. «Non sono contento di venire in nazionale e giocare una sola partita, ma sono decisioni dell'allenatore e vado avanti», ha spiegato all'emittente privata romena Pro Tv. «Sono scontento per il risultato e per non aver giocato di più». Il ct Radoi preferisce sorvolare: «Fino alla gara con l'Islanda mi accusavano che non mettevo un centrocampista difensivo e mettevo Marin, ora che Marin non gioca mi accusano e lui è insoddisfatto...».

Scialuppa rossoblù

Centotrentuno minuti in campo, una buona notizia per Semplici, che ritrova così il giocatore non spremuto in nazionale e in più voglioso di riscatto con quella squadra a cui, dopo un inizio di avventura carico di dubbi, si sente legato. «Sono deluso e nervoso. Ora tornerò nel mio club per calmarmi, per giocare nella posizione in cui mi esprimo meglio e poi vedremo cosa accadrà». Musica per le orecchie del Cagliari e di Semplici, soprattutto relativamente al discorso sul ruolo, quello che era stato il grande equivoco della passata stagione. Quando Di Francesco indicò Marin per il ruolo di play, salvo scoprire che il giocatore non era proprio un organizzatore di gioco, ma più una mezzala. E contro il Genoa, Marin tornerà proprio nel terzetto di centrocampo, in una stagione che può essere quella della definitiva esplosione. Dopo il “no” ai 15 milioni offerti dal Milan, lo stesso giocatore non aveva fatto una piega, dicendosi contento di giocare un altro anno in rossoblù.

Genoa nel mirino

Due partite, un punto. Quello con lo Spezia, ripreso anche grazie al filtrante con cui Marin ha innescato Joao Pedro, per la rete che ha avviato la rimonta. Ma il romeno vuole fare di più. Magari ritrovando anche il gol. L'ultimo in campionato è quello, pesantissimo, nel 3-2 alla Roma della scorsa stagione. E con la rabbia accumulata in nazionale, il Genoa è avvisato.

