Marin nel cuore del campo e Cragno in porta le novità rispetto alla gara di Verona 

La vigilia di Cagliari-Torino è iniziata ieri sera. Dopo la seduta di allenamento del pomeriggio, i rossoblù sono usciti dagli spogliatoi e si sono chiusi nella club house di Asseminello, facendo partire il loro ritiro anticipato. Un ritiro speciale, chiesto dagli stessi giocatori, quasi una risposta alle accuse di scarso attaccamento alla maglia fatte dal presidente Giulini. Mazzarri e la sua banda vogliono la salvezza, una salvezza che passa anche dalla gara di domani sera col Toro. Una gara da vincere. E il tecnico, per la prima volta dal suo arrivo, potrebbe proporre la sua formazione ideale, quella più volte schierata nella sua mente, ma mai in campo.

Recuperi

Rispetto alla sfida di martedì a Verona, riecco Cragno e Marin. Il portiere aveva dato forfait per stare vicino alla moglie Silvia per la nascita della secondogenita Vittoria, lasciando il Cagliari nelle mani di Radunovic. Il romeno, invece, era stato tradito, a poche ore dalla partita, da un attacco febbrile che aveva convinto Mazzarri a farlo partire dalla panchina. E proprio Marin potrebbe essere il fulcro del Cagliari che il tecnico di San Vincenzo ha da tempo in mente. Una squadra che, nelle idee del padrone della panchina rossoblù, potrebbe ripercorrere tatticamente il tracciato del Napoli mazzarriano. «Il mio modulo preferito è il 3-4-2-1, con due giocatori di qualità in mezzo alle linee e un centravanti che allunghi la squadra», ha spiegato proprio il tecnico, dopo Verona. Disegnando sul suo vecchio Napoli il Cagliari ideale: «In fase difensiva, Hamsik scivolava nel ruolo di mezzala, come Marin, per un 3-5-2 “storto”, con Lavezzi a sinistra, mentre quando si attaccava, Hamsik si alzava sulla trequarti».

L'ago della bilancia

Proprio Marin può essere quel giocatore che, con la sua posizione, può cambiare il Cagliari in corsa, magari già domani contro il Torino. Un Cagliari che, per nove undicesimi, potrebbe ricalcare quello visto al Bentegodi. Il romeno partirebbe nel terzetto centrale, con Nandez, ormai convinto a giocare più da mezzala, e Grassi, che ha superato nelle gerarchie Strootman, per poi salire sulla trequarti, in quello che era il suo ruolo originale, in fase d'attacco, sulla linea di Keita e alle spalle di Joao Pedro, centravanti di movimento.