Marijuana sottovuoto in cantina 

Aveva allestito nel seminterrato di casa, a Ussana, una serra domestica per la coltivazione di cannabis. Tutto a regola d’arte: organizzazione professionale, con impianto di areazione, illuminazione a luci alogene, sistema di riscaldamento ed irrigazione, macchinario per il confezionamento sottovuoto delle dosi. L’ingegnoso sistema è servito a fare crescere 51 piante di cannabis fino a un'altezza di 80 centimetri (altre 60 piantine piccole erano state coltivate in bicchierini di plastica), provviste di infiorescenze. Il giovane coltivatore di marijuana, Gianluca Marceddu, 23 anni, finito agli arresti, non aveva però fatto i conti con l’odore forte e penetrante le piantine. È stato questo ad attirare l’attenzione dei carabinieri di Monastir che martedì sera hanno fatto irruzione nella casa del giovane, scoprendo la piccola ma efficientissima serra. Marceddu, disoccupato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz dei carabinieri

L’operazione risale, come detto, alla serata di martedì. I carabinieri della stazione di Monastir, che sono stati guidati dal forte e persistente odore di cannabis proveniente dall’abitazione del giovane, hanno fatto scattare il blitz. La perquisizione ha dato esiti sorprendenti. All’interno della cantina, nel seminterrato dell’abitazione, è stata infatti rinvenuta una serra domestica allestita con rigore professionale. Impianto di aerazione, illuminazione a luci alogene, sistema di riscaldamento ed irrigazione: tutto organizzato per filo e per segno per la coltivazione di 51 piante di cannabis dell’altezza di 80 centimetri, già provviste delle infiorescenze, e di altre 60 piantine da poco germogliate e coltivate in bicchierini di plastica che, evidentemente, dovevano essere trapiantate in vasi più grandi. I dubbi che ci si poteva trovare davanti ad una coltivazione ai fini dello spaccio, sono caduti quando nella camera da letto del giovane i carabinieri hanno rinvenuto circa 14.5 chilogrammi di marijuana già essiccata e sbocciolata, in parte già confezionata in buste di cellophane ed in parte dentro barattoli in vetro, oltre un bilancino di precisione, un elettrodomestico per confezionamento sottovuoto e materiale vario.

Ai domiciliari

I militari hanno posto sotto sequestro l’attrezzatura e la sostanza stupefacente che verrà sottoposto ad analisi chimico-qualitative. Il presunto spacciatore è stato quindi arrestato e, terminate le formalità di rito veniva posto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida dell’arresto.