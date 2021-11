Marijuana legale sotto sequestro in un capannone 

«Avevamo circa mille piante», ha confermato Michele Fois, uno dei responsabili dell’azienda che ha subito il sequestro, «per l’acquisto della merce e per la produzione c’è stato un investimento di circa 20 mila euro. Ora ci troviamo come varie altre aziende sarde con il raccolto sequestrato». Ad occuparsi degli aspetti penali della vicenda sono gli avvocati romani Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, arruolati da numerose aziende isolane che si sono trovate con i sigilli ai magazzini e l’accusa di violazione delle norme sugli stupefacenti.

Un intero capannone con all’interno una tonnellata e otto quintali di cannabis light è stato sequestrato il 4 ottobre dai baschi verdi della Guardia di Finanza alla periferia di Monastir. Si tratta dell’intero raccolto, circa mille piante, che un’azienda aveva coltivato in alcuni terreni di Ussana: piante che poi erano state ammassate nell’edificio sequestrato in attesa che venissero vendute alle società che si occupano della lavorazione e della trasformazione della cannabis sativa in capi d’abbigliamento, prodotti farmaceutici o altri materiale.

Il sequestro

«Locale sottoposto a sequestro penale». Il decreto con i sigilli è ancora affisso nel capannone che domina un lato della statale 128, nei pressi della zona industriale Mixeddu. A eseguire il sequestro, ormai un mese e mezzo fa, sono stati i militari del 2° Nucleo operativo metrolitano di Cagliari delle Fiamme Gialle, su ordine della Procura. Un provvedimento simile a quelli che, ormai da settimane, vedono impegnate un po’ tutte le forze dell’ordine dell’Isola in interventi contro i produttori di “cannabis sativa” (dopo una pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, le Procure isolane hanno interpretato la norma stabilendo che la possibilità di trattare le infiorescenze di queste piante dal bassissimo principio attivo fosse applicabile alle sole società autorizzate alla trasformazione).

Investimento perduto

«Avevamo circa mille piante», ha confermato Michele Fois, uno dei responsabili dell’azienda che ha subito il sequestro, «per l’acquisto della merce e per la produzione c’è stato un investimento di circa 20 mila euro. Ora ci troviamo come varie altre aziende sarde con il raccolto sequestrato». Ad occuparsi degli aspetti penali della vicenda sono gli avvocati romani Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio, arruolati da numerose aziende isolane che si sono trovate con i sigilli ai magazzini e l’accusa di violazione delle norme sugli stupefacenti.

Legge poco chiara

«Solo in Sardegna l’azione penale è anticipata addirittura al momento nel quale viene raccolta la pianta per essere essiccata». Così l'avvocato Simonetti che martedì sarà a Nuoro per il primo processo nei confronti di un agricoltore di cannabis light. «Ciò significa», prosegue il legale, «che le Procure sarde pretendono che l’agricoltore sia dotato di contratti di destinazione ai sensi della normativa di settore. Tale obbligo viola i più basilari principi costituzionali, a maggior ragione perché la coltivazione si presume lecita, se proveniente da sementi certificate di canapa sativa. In più, abbiamo ottenuto in tante regioni, provvedimenti giudiziari che riconoscono che la cannabis light non abbia efficacia drogante se il principio attivo thc è inferiore allo 0,5%, ovvero quello presente nelle coltivazioni degli agricoltori sardi».

Convalida e domiciliari

Gli avvociati Simonetti e Miglio difendono anche l’imprenditore agricolo Francesco Carta, 42 anni di Orotelli, finito nei guai per il sequestro di un altro raccolto di cannabis light a Barrali effettuato lo scorso 14 ottobre. Anche in quel caso i baschi verdi della Finanza recuperarono oltre una tonnellata di produzione di piante a basso contenuto di thc, arrestando l’imprenditore. Arresto poi convalidato dal Gip del Tribunale, Michele Contini, che ha applicato i domiciliari. Negli ultimi mesi, ma con una acellerazione in queste settimane, sequestri analoghi sono scattati a Villacidro (2500 chili), Muravera (200 piante), Bolotona (1200 chili), Nuoro (4 quintali e 2300 piante), Villasor (3000 piante) e in vari altri centri dell’Isola.

