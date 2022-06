Mariaquas, solo gazebo bianchi 

«Basta con le baraccopoli, la sicurezza e il decoro prima di tutto». Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, insiste sulla linea dura: «Per la festa di Santa Mariaquas solo gazebo con struttura in alluminio e telo bianco». Respinta in Consiglio comunale la mozione del gruppo di minoranza che chiedeva «la revoca della determina sull’obbligo di utilizzare strutture amovibili per i rivenditori ambulanti, per la somministrazione di alimenti e per arrostire carne e pesce». La maggioranza tira dritto: «Nessuno passo indietro sui 150 posteggi alla terme per i festeggiamenti di settembre in onore della patrona della diocesi di Ales-Terralba».

Il progetto

L’assegnazione dei posteggi per il 2022, tramite un bando pubblico, interessa chioschi per alimenti e bevande, spazi coperti dove mangiare e arrostire, quelli per hobbisti o per vendere dolciumi, artigianato, abbigliamento, scarpe, giocattoli e altro ancora fino alle disponibilità di 150 posti. E poi la novità: «I titolari della concessione, all’atto del versamento del canone, dovranno dimostrare di essere in possesso di un gazebo con idonea struttura metallica e copertura con telo bianco». Non sono ammesse eccezioni, semplicemente «non verrà autorizzata l’occupazione del suolo».

Gazebo

Una scelta che il gruppo di opposizione ha contestato da subito fino a presentare un’interrogazione. «Vorremmo capire – dice il consigliere Andrea Caddeo – quali siano i motivi che hanno spinto la Giunta a penalizzare tutti i soggetti dotati di idonee attrezzature. Esclusi solo perché non sono bianchi, come se il colore di un’attrezzatura fosse elemento discriminatorio». Caddeo aggiunge: «La gravità sta nel danno economico arrecato a categorie di lavoratori che più di altri hanno sofferto la crisi del Covid-19. Con le feste paesane proibite. Ingiusto che spendano soldi per un telo bianco». Dunque la richiesta di «un passo indietro, cancellando l’articolo che prevede l’obbligo della struttura bianca».