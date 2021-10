Maria Laura Orrù è la prima sindaca eletta a Elmas 

Maria Laura Orrù è la prima donna della storia a indossare la fascia di sindaca di Elmas. La trentanovenne, ingegnera edile, architetta e consigliera regionale progressista, può festeggiare la vittoria alle elezioni comunali che l’hanno vista contrapposta a Giuseppe Argiolas e Silvio Ruggeri. I risultati dello spoglio nei dieci seggi delle scuole di via Buscaglia parlano chiaro: la lista di Orrù, “Elmas città futura”, ha ottenuto il 45,22 per cento delle preferenze (2.053 voti), lasciandosi alle spalle “Elmas per tutti” del vicesindaco uscente Giuseppe Argiolas (1.676 voti, 36,92 per cento) e “100 passi per Elmas” di Silvio Ruggeri (811 voti, 17,86 per cento). Cala l’affluenza: si sono recati alle urne il 56,22 per cento degli elettori, contro il 64,64 per cento di cinque anni fa.

I risultati

Il trionfo di Orrù – all’opposizione nella precedente consiliatura - è quello di una civica appoggiata da un’ampia coalizione di centrosinistra: Pd, Possibile, Movimento 5 stelle, Demos, Progressisti, Leu, Mdp, Articolo Uno, Europa Verde. Una squadra che, tra gli altri, ha visto la partecipazione attiva di Valter Piscedda (il più votato della lista con 690 preferenze). Tra i più votati anche i consiglieri uscenti Fabiola Nucifora (226 voti) e Giacomo Carta (219). La sconfitta della civica di Giuseppe Argiolas suona come una debacle per assessori e sindaco uscente, Antonio Ena (369 preferenze), tutti appartenenti alla lista arrivata seconda. Non sorride nemmeno Silvio Ruggeri, assessore dimissionario durante l’ultima consiliatura, candidato contro il suo Pd e figlio del compianto sindaco Giovanni. Si attende ora l’insediamento del Consiglio comunale: della maggioranza faranno parte undici consiglieri, cinque quelli della minoranza (quattro seggi ad Argiolas, uno a Ruggeri).

La festa

Nemmeno il tempo di completare lo spoglio che già nella sede degli alleati di Maria Laura Orrù è iniziata la festa. «I masesi hanno scelto per la prima volta una sindaca alla guida del paese: un momento storico per Elmas», sottolinea la neo sindaca. «Abbiamo raggiunto un ottimo risultato grazie a un grande lavoro iniziato fin da subito. La vittoria non era scontata. I cittadini hanno riconosciuto la bontà del progetto e di chi lo proponeva. Siamo felici ed emozionati, ma consapevoli di dover lavorare fin da subito per rispondere alle tante aspettative nei nostri confronti. Stiamo dando una risposta forte a chi strizza l’occhio a destra». Poi il brindisi con Valter Piscedda (Pd), anche lui consigliere regionale: «La gente ha capito subito che avremo un collegamento diretto con la Regione, aspetto a vantaggio della comunità che ha premiato competenza, preparazione e tenacia. Siamo di fronte alla prima donna sindaca di Elmas in una fase difficile con l’eredità di un’amministrazione che purtroppo ha lasciato tante cose da fare».