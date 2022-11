Maria Cristina di Savoia,  la santa dei cagliaritani 

Quarta figlia del re Vittorio Emanuele I di Savoia e dell’arciduchessa Maria Teresa d’Austria-Este, Maria Cristina di Savoia fu soprattutto, e per tutta la vita si sentì, “principessa di Sardegna” e “regina santa dei cagliaritani”. E non solo perché nata nel capoluogo dell’Isola.

Colpisce, dopo il regale Maria Cristina, quel secondo nome Efisia che sigillerà, per i secoli futuri, il suo essere cagliaritana e sarda a tutto tondo. A dispetto degli appena tre anni - i primi della sua breve ma intensissima esistenza - trascorsi a Cagliari. Stampacina la sua balia, Speranza Murru, con casa in via Azuni, angolo via Carlo Buragna, la sua culla è esposta nel Museo diocesano di Ales, mentre la vestina bianca del Battesimo è custodita dalla famiglia Manca di Villahermosa nella loro tenuta di Villa d’Orri.

Consacrazione a Bonaria

Il perenne legame fra la Regina delle Due Sicilie e la terra sarda è sancito, con sigillo di fuoco, da quell’atto di consacrazione alla Madonna di Bonaria. «Una settimana dopo il parto», scrive Luciano Regolo nella biografia della Beata, «Maria Teresa volle portare la figlioletta al santuario intitolata a Nostra Signora della Mercede, nella marina vicino Cagliari, in una località detta Bonaria, per consacrarla alla Madonna... La stessa madre racconterà più volte a Maria Cristina di come si fosse recata a Bonaria per invocare su di lei la speciale protezione della Vergine santa; e proprio per questo, la regina di Napoli nutrì sempre una particolare devozione per la Madonna».

L’incontro