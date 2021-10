Margine Rosso: ville, verde e negozi dietro San Luca 

Nell’incontro con Milia, il Comitato ha poi messo sul piatto una serie di altri problemi. «In primo luogo abbiamo parlato di strade e marciapiedi che in gran parte delle lottizzazioni della costa si trovano in condizioni critiche e di scarichi di acque bianche che è una delle situazioni più critiche - aggiunge Contu – è da più di 20 /30 anni che non si fa manutenzione per questi servizi. Purtroppo per una questione di fondi da reperire a breve non ci saranno interventi di rilievo, ma confidiamo almeno in operazioni di ripristino sia pur parziali, in quei punti dove le situazioni sono più pericolose».

Si prepara a cambiare volto la parte alta di Margine Rosso dietro la chiesa di San Luca. Il progetto “La Fortezza”, in mano ai privati, che prevede la realizzazione di 150 ville vista mare, di attività commerciali e di 5 ettari di verde, che aveva già superato l’iter di approvazioni regionali, si appresta ad arrivare un consiglio comunale. Lo ha assicurato il sindaco Graziano Milia nel corso di un incontro con il Comitato di residenti di Margine Rosso dove si è discusso anche di altri problemi relativi alla zona.

Gli abitanti

«Siamo molto soddisfatti, con piacere accogliamo l'esito positivo del secondo incontro da parte del direttivo del comitato con il sindaco», ha detto il presidente del comitato Emanuele Contu, «Evidenziamo una disponibilità che va oltre a qualsiasi altra questione. Abbiamo portato alla luce e dibattuto sulle problematiche della località affrontando anche la questione della Fortezza, che cambierà il volto della Margine Rosso Alta. Speriamo che questa volta il progetto possa andare in porto». Anche perché oltre alle abitazioni, troveranno spazio negozi e attività commerciali che saranno molto importanti per il quartiere».

I problemi

Verde e rifiuti

Spazio poi alla questione verde pubblico e all’appalto con la De Vizia. «Anche questo punto è critico», dice ancora il presidente. «Purtroppo ancora con il nuovo appalto i problemi rimangono e man mano che prenderà piede si spera che vada a regime il prima possibile».

Ma c'è una grande opportunità che i residenti possono sfruttare. «Il regolamento della gestione aree verdi indirizzate ai privati è pronto, si stanno definendo i dettagli con l'aggiunta anche di aree verdi di piccola pezzatura. Qui sta a noi cogliere l'occasione di poter gestire ed usufruire di questi spazi messi a disposizione, prendercene cura e destinarli ad attività che ovviamente rientrino nel regolamento».

Infopoint e Poetto

Proprio nei giorni scorsi il Comune ha annunciato inoltre il recupero del centro informazioni turistiche di via Melibodes chiuso e abbandonato da anni. «Sarà ristrutturato e riaperto entro quest'anno o al massimo nei primi del 2022 e sarà da subito operativo».

A cambiare il volto nella zona saranno anche i lavori del Poetto e quelli della statale 554. «I primi dovrebbero partire l’anno prossimo», dice ancora Contu – mentre per l'inizio dei lavori in via Europa (Ss. 554) i tempi non sono conosciuti. Nei prossimi incontri speriamo di avere aggiornamenti in riferimento a questi due punti».

È pronto infatti il progetto definitivo esecutivo per le aree retro spiaggia del Poetto, per il primo tratto del primo lotto dalla Bussola fino al Lido mediterraneo. Circa un km per tre milioni di euro che cambieranno il volto alla zona rendendola anche più sicura con la demolizione dei muretti in pietra e la separazione della pista ciclabile dal percorso pedonale.

