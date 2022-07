Mare sardo, 4 campioni inquinati su 29 

Non mancano i problemi legati a una depurazione non efficiente o a scarichi abusivi, ma in linea di massima nell’Isola la qualità delle acque è ritenuta buona. In base ai risultati del monitoraggio effettuato dai volontari e volontarie di Goletta Verde - Legambiente, rispetto all’anno scorso c’è stato un miglioramento. Su un totale di 29 campioni prelevati, di cui 21 in mare e 8 nelle foci dei corsi d’acqua, i punti con parametri oltre i limiti di legge per la presenza di batteri fecali, enterococchi intestinali ed escherichia coli, sono risultati quattro, a fronte dei sei nel 2021.

Località in maglia nera

Sono apparsi fortemente inquinati quelli riferiti alla foce del corso d’acqua vicino a via Aldo Moro, ad Alghero (Sassari), in località San Giovanni, e alla foce del rio Foxi, a Quartu. Gli altri due, giudicati inquinati, riguardano la foce del rio Cuggiani a Valledoria (Sassari), in località San Pietro e, dopo diversi anni, anche un tratto di mare della spiaggia di Calamosca a Cagliari. Sul totale dei campioni, 10 si riferiscono alla provincia di Sassari, 6 a quella di Nuoro, 5 al Sud Sardegna, 4 all’Oristanese e altrettanti al Cagliaritano. «Rispetto all’anno scorso - ha spiegato ieri la presidente di Legambiente Sardegna, Annalisa Columbu - abbiamo notato una riduzione dei punti dove sono stati oltrepassati i limiti di legge. Tra l’altro, tre sono casi che si trascinano da anni, che erano risultati inquinati già in precedenza. Quest’anno, un po’ a sorpresa, si è aggiunta la spiaggia di Calamosca, a Cagliari. Lì, purtroppo, lo spazio è piccolo e c’è un’alta presenza di bagnanti. Ora invieremo i risultati a tutti gli organi competenti e alle amministrazioni comunali, in modo che possano attivarsi, per fare delle ulteriori rilevazioni e trovare le cause d’inquinamento».

Criticità da risolvere

Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde e rappresentante della segreteria nazionale di Legambiente, ha sottolineato che «esistono ancora delle criticità, legate alle infrastrutture che mancano. Questo è un Paese che, purtroppo, ancora non garantisce a tutta la popolazione un sistema di depurazione efficace ed efficiente. Noi riteniamo, però, che per migliorare la qualità dei nostri ecosistemi, si dovrebbe puntare proprio su queste infrastrutture».

RIPRODUZIONE RISERVATA