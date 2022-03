Marco sceglie la vita e torna a Carbonia: «Si può aspettare»  

«Mi hanno convinto a desistere, per il momento si può aspettare». Marco ha scelto la vita e ha deciso di rientrare in Sardegna. Nei minuti più drammatici della sua esistenza che da un anno mezzo è segnata dalla Sla, Marco Madeddu, 45enne di Carbonia, ha per adesso accantonato l’idea della morte.

Lo stop

Era un proposito senza ritorno quello che stava per mettere in atto ieri mattina. Aveva già fissato da tempo in una clinica di Zurigo l’appuntamento con l’équipe che lo avrebbe accompagnato al suicidio assistito. Era il fine vita che Marco aveva iniziato a maturare da diversi mesi, terrorizzato da quelli che potrebbero essere gli sviluppi di una malattia invasiva come la Sla. Non è ancora stato sottoposto a tracheotomia, ma l’idea stessa che questo possa avvenire, e le difficoltà insite nella gestione della sua condizione, avevano contribuito in lui a edificare una sola certezza: andare incontro alla morte. Ma hanno fatto breccia nel suo granitico convincimento gli ultimi due colloqui avuti in Svizzera con i medici della clinica specializzata in cui si era recato lunedì assieme ad alcuni accompagnatori, e il pressing incessante di familiari e amici che sino all’ultimo istante hanno cercato di dissuaderlo. Missione compiuta. All’ultimo istante, ma cambia poco. E lo ha confermato con poche, laconiche (è provato dal viaggio) ma significative parole lui stesso, ieri sera, mentre si trovava sulla via del ritorno in Italia: «Mi hanno convinto, per il momento si può anche aspettare». Determinante evidentemente il faccia a faccia con chi avrebbe dovuto rilasciare l’ultimo nullaosta alla fase finale della procedura. Avrebbero puntato su un aspetto: in sostanza, le condizioni di Marco non sono ancora precipitate. Qualsiasi altra decisione, potrà essere presa più in là. C’è ancora tempo e i medici si sono appellati al tempo e alla speranza.

La malattia

Riflessione sposata alla fine da Marco il quale, però, non ha mai cambiato idea sul difficile contesto in cui deve gestire la malattia verso la quale ha sempre avuto opinioni nette: «La Sla è una “malattia per ricchi” – sostiene – in un Paese in cui la politica si è arrogata il diritto di decidere della vita e della morte delle persone che patiscono sofferenze indicibili e che talora non hanno neppure il sostegno economico adeguato». Marco non ha mai fatto mistero della sua contrarietà per lo stop al referendum sull’eutanasia deciso un mese fa dalla Consulta, e aveva intrapreso un percorso burocratico che lo ha portato tre giorni fa in Svizzera. Le parole dei medici, dei parenti e degli amici lo hanno convinto che può ancora lottare. E da oggi c’è chi a Carbonia è pronto a stare sempre e comunque al suo fianco. «A noi questa vicenda – rimarca Franca Boi, presidente dell’associazione Le Rondini cui Marco Madeddu si è affidato - insegna tantissimo perché se Marco era comunque pronto a compiere il gesto estremo è evidente che il sistema non ha fatto abbastanza: come associazione speravamo nel ripensamento e abbiamo vissuto anche noi giorni drammatici, ma da oggi siamo pronti ad accoglierlo e a sostenerlo in tutto il suo percorso, rispettando sempre le sue scelte, per fargli vivere una vita dignitosa pur nella malattia».