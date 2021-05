Marco nella legione straniera? 

Quella che all'inizio era un'ipotesi è diventata certezza: Marco Siddi, il trentenne di Iglesias di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 aprile, è in Francia. Il giovane, la mattina di quello stesso giorno in cui è uscito dalla casa di Col di Lana in cui abitava con il padre, è partito per Parigi. L'interessamento del giovane gommista per il Paese d'oltralpe sembra legato all'arruolamento nella Legione straniera.

Le indagini

Non è una supposizione fantasiosa, ma il risultato del lavoro d'indagine avviato dalla Polizia cui si era rivolto Paolo Siddi per denunciare la scomparsa del figlio. È lui stesso a raccontare la svolta che gli ha restituito quel minimo di serenità di cui era stato privato dai giorni successivi alla sparizione di Marco. «Sono rimasto sorpreso quando ho saputo di questo interesse per la Legione straniera - confida al telefono il padre del ragazzo - ma allo stesso tempo mi sento sollevato nell'apprendere che non gli è accaduto nulla di grave. Spero si faccia sentire quanto prima». Certo non scompare del tutto il dolore di un padre (rimasto vedovo quando i due figli erano piccoli) che non ha più avuto notizie dirette dal figlio uscito da casa quasi un mese fa, anche perché Paolo Siddi ha la consapevolezza che se Marco inizierà (o avesse già iniziato) il percorso di arruolamento, non potrà contattare familiari e amici per i primi quattro mesi.

Il regolamento

Questo prevede il regolamento della Legione, voluta nel 1831 dal re Luigi Filippo e storicamente considerata armata mercenaria d'élite che, ancora oggi, riscuote grande interesse tra moltissimi giovani stranieri di età compresa fra i 17 e 39 anni. Marco potrebbe essere già tra i 1.400 nuovi legionari reclutati in questi primi mesi del 2021, secondo il dato che, fino a ieri, era indicato sul sito ufficiale della Legione. «Non mi aveva mai parlato, né fatto capire in alcun modo la sua intenzione di partire per fare una scelta del genere. Davvero non ho idea di come sia maturata nella sua mente. Solo dopo la scomparsa, attraverso mia figlia, abbiamo saputo che aveva accennato a un suo amico l'intenzione di andare in Francia».

La pista dell'allontanamento volontario è stata seguita dagli investigatori del commissariato (diretto dal vice questore aggiunto Luis Manca) fin dai giorni successivi alla presentazione della denuncia di scomparsa. Marco era uscito da casa di buon mattino, intorno alle sei e mezza, portandosi dietro il telefono, uno zainetto con pochi indumenti e qualche risparmio. La sera prima aveva detto al padre che sarebbe stato fuori per qualche giorno, senza dirgli dove, ma rassicurandolo sul fatto che sarebbe rientrato presto. Da allora non si è più fatto sentire nè dal padre nè dalla sorella. Il suo ultimo accesso a Whatsapp risale alle 21 di quello stesso sabato, poi il cellulare è risultato sempre spento. Nei giorni successivi era emerso anche che il giovane aveva effettuato il tampone Covid il 6 aprile.