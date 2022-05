Marco, nato tre volte: «Donatori si diventa» 

La prima volta che ha parlato davanti agli studenti non se la dimenticherà mai. «Io non sono timido, ma quando si tratta di raccontare una cosa così personale come la malattia, non è semplice. Cerchi di non essere troppo crudo ma nemmeno di annoiarli. E comunque provi a strappare un sorriso». Da quel giorno Marco Lai, 32 anni, nuovo presidente dell’Admo (associazione donatori di midollo osseo) di Quartu, il più giovane della Sardegna, di incontri con i ragazzi ne ha fatti tanti, cercando di reclutare nuovi donatori che possano salvare delle vite, come quelli che hanno salvato la sua. Perché Lai è un presidente speciale. Sopravvissuto grazie a due trapianti. «Fortunello» come lo chiama lo storico presidente dell’associazione, oggi suo vice, Gianfranco Tintis.

La scoperta

«Avevo 21 anni e a un certo punto mi sono sentito stanco», racconta, «avevo il fiatone dopo una rampa di scale e questo per uno attivo e giovane come me non era normale». Così i familiari lo convincono a fare alcuni controlli. «È arrivata la diagnosi di leucemia. Una botta terribile a cui bisognava reagire subito». Da lì il percorso di cure e finalmente un donatore. «Non è stato facile, dopo le dimissioni sono dovuto restare tre mesi chiuso in una stanza, isolato. Ma comunque sembrava che andasse tutto bene». Invece dopo dieci mesi arriva la recidiva. «È stata davvero dura», prosegue Lai, «mi hanno proposto una cura sperimentale a Roma, la malattia è andata in remissione e così sono tornato per fare un altro trapianto». Quello decisivo, quello della guarigione. «Questo fa capire quanto è importante donare, per dare una speranza, per aiutare chi rischia di non farcela». Per questo, «dopo avere conosciuto Tintis che mi ha proposto di fare con lui un giro nelle scuole, sono diventato socio dell’Admo e poi presidente. Una cosa del tutto inaspettata e ogni giorno spero di essere all’altezza». Di certo si è messo subito all’opera, «magari dormendo un’ora in meno la notte ma cercando di fare il più possibile». Perché «l’intento principale è continuare con la propaganda scolastica per aumentare il numero di persone all’interno dei registri e poi fare più informazione anche attraverso i social».

I numeri

E anche quest’anno gli studenti quartesi hanno dimostrato tanta generosità: sono stati reclutati quest’anno 93 donatori al liceo Brotzu, 40 all’istituto tecnico Levi e 30 al liceo Motzo. «Ma c’è ancora poca sensibilità su questo tema, bisogna parlarne sempre di più, fare capire l’importanza». Chi è che gli ha salvato la vita per ben due volte lui non lo sa «e non vorrei nemmeno saperlo, perché non saprei come comportarmi. Cosa puoi dire a chi ti ha permesso di continuare a vivere?».