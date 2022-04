Marco Melis si candida a sindaco 

Cinquantun anni, sottufficiale dell’Areonautica, per tre mandati primo cittadino di Arzana, ma ora residente a Lanusei, il paese d’origine della madre, si limita a chiarire i criteri di composizione della squadra e cosa si dovranno aspettare i cittadini di Lanusei. «Ci candidiamo come lista civica - dice - e con una forte presenza femminile, infatti nella composizione della lista, che riveleremo nei prossimi giorni, non ci limiteremo alle quote rose ma andremo oltre. Non abbiamo rapporti con segreterie di partito ma siamo aperti a tutti. La cosa che vorremmo ci contraddistinguesse è un grandissimo impegno e competenze specifiche, per offrire qualcosa di diverso, l’alternativa a ciò che è stato finora».

Lanusei ha un candidato a sindaco col crisma dell’ufficialità. Il primo a sciogliere ufficialmente le riserve è Marco Melis. Ancora i nomi degli aspiranti consiglieri, però, rimangono top secret, nonostante le indiscrezioni che circolano negli ultimi tempi, come da copione.

Il programma

Cinquantun anni, sottufficiale dell’Areonautica, per tre mandati primo cittadino di Arzana, ma ora residente a Lanusei, il paese d’origine della madre, si limita a chiarire i criteri di composizione della squadra e cosa si dovranno aspettare i cittadini di Lanusei. «Ci candidiamo come lista civica - dice - e con una forte presenza femminile, infatti nella composizione della lista, che riveleremo nei prossimi giorni, non ci limiteremo alle quote rose ma andremo oltre. Non abbiamo rapporti con segreterie di partito ma siamo aperti a tutti. La cosa che vorremmo ci contraddistinguesse è un grandissimo impegno e competenze specifiche, per offrire qualcosa di diverso, l’alternativa a ciò che è stato finora».

Nomi top secret

«Li ufficializzeremo più avanti - dice Melis - probabilmente anche con una presentazione dei candidati. Sono tutte persone della società civile, che hanno diverse professionalità, sarà una squadra molto eterogenea. Nonostante il gruppo sia costituito, fino alla presentazione delle liste rimarremo aperti al dialogo purché si abbia a cuore l’interesse di Lanusei. Il nostro è uno spazio aperto alle persone che vogliono mettersi in gioco».

Gli avversari

Dall’altro versante ancora non è stata ufficializzata alcuna discesa in campo. Ancora non è certo se ci sarà un’unica lista guidata dall primo cittadino uscente Davide Burchi col supporto dell’attuale consigliera di minoranza Maria tegas oppure se quest’ultima correrà da sola. Intanto, Marco Melis incassa l’in bocca al lupo dell’attuale primo cittadino, anche lui tra i papabili candidati per il bis: «In bocca al lupo a Marco e alla sua squadra», dice Burchi, «è sempre una vittoria della democrazia quando ci sono delle persone che si candidano a governare la cosa pubblica. È una bella notizia per tutti. Ovviamente avrà presto buona compagnia». Mirko Balloi, oggi nei banchi dell’opposizione insieme a Maria Tegas, si congratula con Melis: «Facciamo l’in bocca al lupo al gruppo di Marco. Ci fa piacere non essere i soli. Noi, per il momento, stiamo ancora lavorando per dare a Lanusei un bel progetto, costruito con visione».

