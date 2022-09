«Marco ha deciso di morire: difenderò sempre la sua scelta» 

«Marco ha fatto la scelta giusta: l’abbiamo sempre capito e sostenuto, l’abbiamo difeso e continueremo a difenderlo» Non vuole entrare in disquisizioni etico-morali e filosofiche Luca Madeddu, 45 anni, il fratello di Marco Madeddu, l’imprenditore di 46, affetto da Sla e deceduto la settimana scorsa in una clinica svizzera portando a compimento sino alle estreme conseguenze il percorso del suicidio assistito. Un percorso drammatico sin dall’inizio, con l’angoscia che si è moltiplicata tre volte perché Marco, prima della fatidica data del 2 settembre, aveva già compiuto due volte nel marzo e giugno scorso la strada Carbonia-Zurigo. Ma era sempre rientrato a casa. Dieci giorni fa non c’è stato ritorno. E il rito funebre celebrato giovedì scorso è avvenuto senza bara e senza urna cineraria perché Marco voleva che restasse ben impresso anche dopo la sua morte il suo totale disaccordo contro la legislazione italiana in tema di eutanasia. E contro i ritardi della sanità locale nella fornitura di apparecchiature e macchinari che avrebbero potuto alleviargli le sofferenze. Marco Madeddu s’è fatto cremare in Svizzera e ha dato disposizioni affinché le sue ceneri venissero cosparse in un lago elvetico.

La famiglia

Tutta questa odissea Luca, la famiglia e le associazioni che gli sono stati vicini l’hanno seguita minuto dopo minuto: «Sin da quando a Marco circa due anni fa – ricorda il fratello - era stata diagnosticata questa terribile malattia di cui ci aveva informato subito, e già nei primi mesi aveva iniziato ad accennare alla possibilità di accedere all’eutanasia ma considerate le leggi attuali non in Italia, al punto che si era messo alla ricerca di istituti specializzati nei Paesi esteri in cui sarebbe stato possibile accedere al suicidio assistito». Per la famiglia Madeddu, per Luca e l’anziano padre Giorgio, la storia a un certo punto ha preso una china irreversibile: «Forse all’inizio abbiamo dubitato della sua scelta ed era logico, poi col trascorrere dei mesi e alla luce delle ultime complicazioni abbiamo capito che era la decisione giusta: la sua stava diventando nelle ultime settimane una battaglia troppo devastante». Pareva imminente la possibilità che venisse intubato. Luca Madeddu non intende ergersi a paladino attivista delle cause di quanti soffrono le stesse pene vissute da Marco, anche perché il dolore è ancora lacerante: «Forse sono anche battaglie che non mi competono, mi attengo a quello che stavo vivendo Marco e di riflesso tutti noi e benché devastante difenderò sempre la scelta di mio fratello nella convinzione che fosse quella giusta».

Nessuna lettera

Poco prima di partire per l’ultimo viaggio Marco non avrebbe lasciato lettere o documenti particolari, se non l’sms inviato a un amico in cui si diceva “costretto a morire in esilio perché abbandonato dalle istituzioni di un Paese di m…”: «Voleva dare uno schiaffo morale», dice Luca. Su questo esito tragico, è intervenuta l’associazione “Walter Piludu” (ex presidente della Provincia di Cagliari che sino all’ultimo aveva lottato contro la Sla) con la presidente Alessandra Pisu: «Cordoglio alla famiglia Madeddu – conclude – e condanna per l’immaturità della legislazione italiana che per paradosso avrebbe potuto consentire la sedazione palliativa profonda solo se Marco fosse stato tracheotomizzato».