Marco Cappato: «Sull’eutanasia ha perso la politica»  

«Si potrà firmare da luglio a settembre, ma la campagna è già iniziata. Si sono già manifestati attraverso il sito referendum.eutanasialegale.it. oltre 2.200 volontari e 250 autenticatori, cioè avvocati, dipendenti comunali, eletti locali, regionali e nazionali, notai. Il Comitato promotore è aperto anche alle organizzazioni». Marco Cappato, milanese, 50 anni, si divide tra la militanza nel partito Radicale e l’impegno con l’Associazione “Luca Coscioni” che ha appena promosso il referendum sull’eutanasia.

Il Parlamento non è riuscito a decidere e ora la parola passa ai cittadini.

«La prima proposta di legge sull'eutanasia è del 1984 firmata Loris Fortuna. Trentasette anni d'attesa, 16 anni dalla lotta di Piergiorgio Welby, 8 anni dal deposito della nostra legge di iniziativa popolare, due anni e mezzo dal primo richiamo al Parlamento da parte della Corte costituzionale. Il fallimento non consiste nel non aver accolto le nostre proposte, ma nell'aver fatto come se il problema non esistesse».

Con la legge sul biotestamento cos’è cambiato?

«Il diritto a decidere sulla propria vita attraverso un testamento biologico è stato un passo avanti. C'è però un problema di diritto alla conoscenza: solo una minoranza di cittadini informati sa di cosa si tratti. Nessun Governo finora ha realizzato le campagne di informazione previste dalla legge».

Chi fa resistenza?

«Un tempo si sarebbe potuta dare la colpa al Vaticano, oggi sarebbe un alibi. Sono i capi dei partiti, anche di quelli sulla carta più aperti, come Pd e M5S, ad impedire di discuterne».

La Chiesa dice che la vita è sacra, anche la vita di una persona che soffre.

«La libertà è parte integrante della vita. Proprio chi considera "sacra" la vita dovrebbe a maggior ragione considerare un sacrilegio una vita inflitta come una tortura o come mera sopravvivenza biologica».

Dj Fabo ha scelto di porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, lei lo ha accompagnato a morire in Svizzera.

«Fabiano ha avuto il coraggio di agire pubblicamente e ha smosso le coscienze di tutti perché ci ha sbattuto in faccia non una posizione ideologica, ma una scelta concreta quanto concreto era il suo “inferno di dolore”».

Che cosa le resta di quell’esperienza?

«Quando la passione e la ragione si incontrano creano consapevolezza e sono in grado di cambiare una persona. Lo stesso vale per un popolo. Senza Fabiano e senza la disobbedienza civile non ci sarebbe stata la legge sul testamento biologico né la parziale depenalizzazione del suicidio assistito stabilita dalla Corte costituzionale sul processo a mio carico».

Tutto questo nasce dall'insegnamento di Marco Pannella.

«Questi metodi di lotta non si improvvisano: hanno radici in una certa idea di libertà e di diritto».

Le piace la definizione di “disobbediente tranquillo”?

«Sì, fa capire che la disobbedienza civile non è materia per esagitati e fanatici».

Quante persone ha aiutato nell’ultimo passo?

«Mina Welby e io siamo stati contattati da oltre 1.200 persone in questi anni di disobbedienza civile. A tutti abbiamo fornito informazioni e consigli, come avvalersi di assistenza psichica, sanitaria e sociale. Materialmente abbiamo poi aiutato le poche persone per le quali ci siamo autodenunciati».

Più determinato dopo l’assoluzione in Appello?

«Sì, si è stabilito un precedente importante: non sono solo le persone “attaccate a una macchina” a poter essere aiutate a morire senza soffrire. L’eutanasia legale contro l’eutanasia clandestina. Il diritto a terminare la propria vita deve dipendere dalla condizione di sofferenza e di irreversibilità, non dalla “tecnica” attraverso la quale si è tenuti in vita».

