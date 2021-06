Marciapiedi rifatti dai privati 

Cinquanta metri di via Sardegna, pieno centro di Assemini, ricadono nelle aree di tre privati. Un dettaglio singolare che aveva portato il Comune a escludere questo tratto di strada dal cantiere in corso per il rifacimento dei marciapiedi dell’arteria di collegamento alla Statale 130. A sciogliere il nodo ci ha pensato Salvatore Niola: invece che attendere l’infinito iter di procedura per l’esproprio dell’area, il titolare dell’officina “L’assistenza” ha rifatto a spese sue il marciapiede adeguandolo al nuovo look del resto della via.

Senso civico

«Avevo ristrutturato un mio locale a fianco all’officina – spiega Niola –, i marciapiedi erano in pessime condizioni, così ho deciso di sistemarli a spese mie: aspettare una procedura di esproprio avrebbe richiesto troppo tempo. Per ora sono stati sistemati circa venti metri. Nei prossimi giorni si interverrà sui restanti, compreso il tratto di fronte all’officina». Niola avrebbe potuto rifare i marciapiedi senza adeguarli a quelli compresi nel cantiere comunale: «Una questione di decoro urbano non trascurabile», conclude. Anche Natale La Verde ha finanziato un piccolo tratto, quello di fronte al cancello della sua attività (Hardcore Custom): «Ho aderito all’idea di Niola – premette –. Il marciapiede era distrutto, per evitare di peggiorare la situazione anche io ho deciso di adeguare il mio piccolo tratto a quelli nuovi. Una scelta normale per una questione di bellezza e decoro della città».

Il Comune

Per l’assessore Gianluca Di Gioia «questa è una dimostrazione di altruismo e senso civico per un atto non dovuto: rifare i marciapiedi adeguandoli al contesto senza costringere il Comune a procedere all’esproprio necessario per aprire un terzo lotto. Gli interventi privati ci portano inoltre a rivedere i nostri piani, con nuovi marciapiedi anche in un isolato pubblico non incluso nel progetto iniziale». Come mai quella parte di via Sardegna appartiene a privati? «Parliamo di un dettaglio storico. Forse i primi fabbricati erano stati realizzati prima della strada e quindi, successivamente, non era stato necessario cedere quelle aree al Comune». Nel frattempo va avanti il secondo lotto del cantiere pubblico da 200 mila euro: «In questo momento la ditta è impegnata nel tratto dalla farmacia a via Valle D’Aosta – continua Di Gioia -. I lavori dovrebbero terminare entro settembre».

