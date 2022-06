Marciapiede dissestato, proteste a Pirri 

Pochi giorni fa un’anziana che camminava in via Italia, dopo l’ex Vetreria, è caduta e si è fatta male. Per lei c’è stato bisogno dell’ambulanza. Non è però la prima volta che capita che qualcuno inciampi. Il marciapiede rosa in quel tratto di strada è dissestato. Molte delle mattonelle sono rialzate, alcune del tutto staccate. Seppur meno, anche dall’altro lato bisogna fare attenzione mentre si cammina. «Ho visto tante persone inciampare, alcune farsi parecchio male», dice Cristiano Lai mentre legge l’Unione in una panchina vicino all’ingresso dell’ex Vetreria. «È così da una vita, gli infortuni sono sempre successi e nessuno in Comune ha mai mosso un dito», aggiunge rassegnato.

Poco più avanti Andrea Carta dice che «il Comune dovrebbe risarcire un sacco di gente. Io stesso tre anni fa mi sono preso una storta alla caviglia. Da allora qui cammino sempre a testa bassa. Ma si può passeggiare guardando le mattonelle del marciapiede?». Carta sostiene di aver contattato gli uffici comunali competenti per chiedere almeno un intervento per mettere a posto le mattonelle, ma senza successo: «Mi dicevano sempre “interverremo” e poi non si è mai visto nessuno. Arriverà un momento in cui non si potrà più camminare in questa parte di via Italia perché sarà tutta dissestata. Fossimo stati al centro di Cagliari, avrebbero già rifatto i marciapiedi».

