Marcia della salute, è l’ora dei pensionati 

E ora scendono in piazza pure i pensionati. Uomini e donne che, usciti dal mondo del lavoro, continuano a battagliare per i loro diritti. Che sono quelli a tutela della salute e che nei fatti si traducono nella necessità di poter continuare a curarsi. «Carenze della sanità» che in Sardegna «sono tante»: per questo il popolo degli ultra 65enni è pronto a mettersi in marcia, per davvero. Ma prima ancora, il 7 luglio, si presenteranno sotto i portici del Consiglio regionale.

La mobilitazione

I sindacati confederali dei pensionati, Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, rilanciano così la “vertenza sanità” in Sardegna che sfocerà, come ultimo atto, in una “Marcia della salute” tra fine settembre e ottobre, dal nord al sud dell’Isola. «Bisogna smuovere il lassismo di questa classe dirigente, assente», dicono i tre segretari generali regionali di categoria Marco Grecu (Cgil), Alberto Farina ( Cisl) e Rinaldo Mereu (Uil), «occore favorire un confronto, aperto a tutte le rappresentanze sociali, col Governo regionale per denunciare i forti limiti della sanità nella prevenzione, i ritardi nelle azioni di contrasto sistematico delle fragilità fisico-psichiche dei malati e delle relative cronicità».

I mali del sistema

«Ben prima della diffusione del Covid la sanità regionale registrava preoccupanti ritardi nell'effettuazione delle visite specialistiche, nonostante le risorse ad hoc, e i nostri standard assistenziali erano inferiori alle stesse indicazioni ministeriali. Gli effetti della pandemia hanno peggiorato la situazione: quasi 100 giorni di attesa per una visita specialistica e inaccettabili rinvii di interventi chirurgici anche per patologie tumorali. La stessa Corte dei Conti parla di gravi carenze organizzative e operative». La priorità è il «potenziamento degli organici e della medicina territoriale, oggi inesistente. Nell’emergenza pandemica molte vite umane, gli anziani in primis, hanno pagato le conseguenze di un sistema ospedalocentrico». Dalla Regione «solo generiche promesse disattese. Intendiamo da subito – dicono i sindacati - aprire un’ampia discussione sulla sanità sarda anche in vista delle risorse del Pnrr. Pretendiamo di essere coinvolti nell’individuazione dei tempi, delle modalità, dei settori di interesse, delle risorse e della governance e di partecipare alle verifiche di attuazione».

