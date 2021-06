Marcia bis nel Mandrolisai 

La Barbagia e il Mandrolisai tornano in strada per il diritto alla salute. Prevista per oggi la seconda marcia verso il San Camillo dei cittadini del distretto sanitario di Sorgono a cui si aggiungono attivisti dei paesi limitrofi come Fonni, Neoneli e Samugheo, per ribadire che la sanità nella zona è un bene irrinunciabile e l’ospedale non si tocca. Percorso accorciato per via del grande caldo ma stessa determinazione a portare avanti una protesta che sta diventando un moto di popolo che coinvolge dai bambini ai più anziani.

I cortei

Atzara, S’Isca ‘e Sa Mela, Chinneli, i punti di partenza per i 3 cortei previsti che marceranno dalle 9 in direzione Sorgono. Manifestazione pacifica e senza capi come nelle intenzioni del Gruppo Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, promotore dell’iniziativa, che invita cittadini, amministratori e associazioni a marciare compatti per una causa che - affermano - «non possiamo permetterci di perdere». Attesi numerosi bambini che in settimana si sono impegnati nella realizzazione dei colorati cartelli pro ospedale. Una volta giunti a Sorgono attivisti di tutti i paesi prenderanno la parola a turno.

Sit in a Cagliari

Il 30 giugno a Cagliari sit-in di protesta organizzato dai sindaci del distretto socio saniario del Nuorese. Ieri nella sala consiliare di Nuoro la decisione alla luce del fatto che in molti paesi del Nuorese non c’è il medico di base. «Da mesi – dichiarano gli amministratori del territorio - facciamo continui appelli alla Regione affinché trovi una soluzione». Ora i sindaci col sostegno dell’Anci annunciano la protesta davanti al palazzo del Consiglio regionale.

Comitato nel Marghine

Operativo il comitato per la difesa della sanità del Marghine che sta raccogliendo centinaia di adesioni. La mobilitazione vuole fermare lo smantellamento in atto dei servizi sanitari. Il comitato, senza colori politici, denuncia anche la mancanza di medici di base. «Vogliamo contrastare democraticamente il disegno diabolico che si prefigge di smantellare la sanità pubblica nel territorio - dice Francesco Manconi, ex sindaco di Bolotana, uno dei coordinatori - i segnali sono preoccupanti».

