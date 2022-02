Marcello vola con la Rolls 

Marcello Muceli, 34 anni di Tortolì, è ingegnere aerospaziale alla guida di due team con circa 20 ingegneri altamente specializzati, Programme Manager dello sviluppo di tecnologie e componenti aerospaziali per il prestigioso gruppo industriale britannico Rolls-Royce, nella sede di Derby. «Ho studiato al Liceo classico di Tortolí. Non ero eccellente in latino e greco, ma credo siano state fondamentali nel definire il mio approccio alla ricerca di soluzioni nascoste a problemi complessi. La mia famiglia e il mio professore di matematica riconobbero il mio approccio e le mie attitudini e mi incoraggiarono a cambiare radicalmente il mio percorso», racconta.

Ogni anno il Liceo classico si ritrova sotto attacco, definito da alcuni “inutile”, eppure sono tanti gli ingegneri, i medici, gli economisti che si sono allenati con lo studio del greco e del latino. Dopo il diploma sceglie Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano: «Durante i miei studi magistrali mi venne offerta l'opportunità di lavorare alla mia tesi sperimentale nel laboratorio di propulsione spaziale. Da allora non ho mai smesso di essere un “test engineer”».

Esperienza

Dopo numerose offerte di stage poco allettanti e qualche esperienza, non nel ramo aerospaziale per il quale aveva duramente studiato, arriva la svolta. «Le persone care mi incoraggiarono a inseguire il mio sogno – racconta. Proprio in quel momento arrivò l'offerta di Rolls-Royce per un posto nel loro programma di formazione della durata di due anni, seguito da un contratto a tempo indeterminato in Inghilterra. Contrariamente a quanto si pensa, Rolls-Royce è una delle più grandi aziende globali produttrici di motori per aerei civili e militari e di sistemi di generazione di potenza per applicazioni terrestri e navali». Accetta e inizia così il nuovo capitolo inglese della sua vita. Si specializza nell’aviazione civile, in particolare in motori per grandi aeromobili. «Dopo due anni ho iniziato nel mio attuale dipartimento, Development and experimental engineering, che si occupa di sviluppo e test di tutti i nuovi motori – spiega Marcello. Nei miei 5 anni in questo dipartimento mi sono occupato di una serie di programmi di sviluppo delle strutture di test sparse in tutto il mondo, per esempio ho lavorato allo studio di fattibilità della più grande struttura di test per motori aeronautici al mondo (chiamata “80 bed” e inaugurata a fine 2021 a Derby, in Uk)».

Cuore a metà