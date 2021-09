Marcella e Angelo, lombardi di Villanova Strisaili 

«Il 16 aprile siamo arrivati sotto la pioggia e il vento ma sembrava comunque una giornata radiosa». Marcella e Angelo hanno l’argento vivo addosso, sa “Jenna e argentu” che si staglia verso il cielo nel loro nuovo orizzonte montano, ha spalancato per loro le sue ante di scisto.

Ogliastrini

Da cinque mesi sono diventati cittadini di Villanova Strisaili, hanno scambiato, di certo senza troppa fatica, il sole pallido di Tradate con quello luminoso dell’Ogliastra, l’aria frizzantina del Gennargentu con la nebbia del varesotto. Lo stesso sole e la stessa vivacità la si vede nei loro occhi quando aprono le porte della loro casa. «Quando siamo arrivati qui eravamo grigi in volto, io ero pallida, mio marito non sorrideva più - dice lei mentre sfodera un sorriso lucente davanti alle scatole ancora impilate piene degli oggetti della loro vita. Ora i nostri parenti che vengono a trovarci non ci chiedono più come stiamo; che qui siamo rinati e rinati felici lo si vede subito». Marcella Bevilacqua (59 anni) e Angelo Masciocchi (61), ex operaio in pensione lui e casalinga lei, ci accolgono nella loro nuova casa in una traversa della centralissima via Grazia Deledda. È una palazzina di tre piani più la mansarda circondata da un piccolo giardino e dall’amicizia dei vicini di casa. «È stata sorprendente la sensazione di essere a casa che abbiamo sentito appena arrivati – dicono - sembrava che ci avessimo sempre vissuto». L’aria che si respira, il Gennargentu come panorama, la vita sociale e la longevità , argomento che li ha convinti ancor di più.

Seconda vita

A Villanova Strisaili hanno deciso di vivere la loro seconda vita, una vita che come accade spesso nei paesi non si ferma anzi si reinventa. Ma perché la coppia lombarda ha deciso di trasferirsi in Sardegna e in particolare a Villanova Strisaili? «La vecchiaia - risponde Angelo Masciocchi - bisogna passarla in un luogo di villeggiatura, abbiamo il mare a mezz’ora, siamo in mezzo alle montagne, a me piace andare a camminare alla ricerca di funghi. Ho tutto quello che mi serve».

Ripartenza

Per lui l’età della pensione è stato un momento per ripartire, il paese longevo con i suoi spazi all’aperto un grande punto di forza: «Io ero un operaio metalmeccanico, facevo stampi in serie». Il prima e l’adesso per lui sono come due vite diverse: «È cambiato tutto, qui è iniziata una nuova vita. Soprattutto negli ultimi anni mia moglie diceva che ero diventato un fantasma, lavoravo tantissimo e quando arrivavo a casa non parlavo. Ora quando mi sveglio al mattino sono felice».

Rapporti umani

Per loro felicità garantita anche dalla compagnia dei vicini, dicono Marcella e Angelo, che si sono liberati qui del peso dell’età che avanza grazie a un’accoglienza continua e confortevole dei vicini di casa: «Giovanni Sulis e Salvatore Seoni sono stati degli angeli custodi, tutto il paese ci ha accolti con affetto – dice Marcella mentre prepara le tigelle da portare al bosco per una camminata in montagna – sto imparando bene il ripieno per poi imparare a chiudere la spiga de is culurgionis».

Risposta pronta

A chi chiede loro dove abbiano trovato il coraggio di fare il salto rispondono in coro: «Tutto sta nel decidere, una volta presa la decisone è stato tutto in discesa. D’altronde - concludono marito e moglie - non ci vuole coraggio a cambiare la propria vita per stare meglio. Semmai ci vuole coraggio a restare dove si era se non si stava bene»

RIPRODUZIONE RISERVATA