Marceddì, la rabbia del Consorzio 

Ieri l'ennesima analisi sulle vongole di Marceddì ma anche un incontro in Comune tra gli amministratori e i pescatori, fermi ormai da tre settimane senza quindi poter vendere e guadagnare nulla. Dalla laguna del Terralbese per ora non arriva nessuna notizia positiva. E le preoccupazioni da parte di 120 operatori per un vicino fallimento aumentano sempre di più. «Non sappiamo più cosa fare e cosa pensare - si sfoga il presidente del Consorzio pesca Antonio Loi -. Questo è un incubo. È l'inizio della nostra fine. Abbiamo perso già cento mila euro di fatturato. Se entro giovedì non arriveranno risposte manifesteremo».

Pesca bloccata

A bloccare la raccolta, il confezionamento e la vendita di tutti i mitili, lo scorso 19 maggio, è stato il servizio veterinario dell’Ats. Le analisi effettuate il 12 maggio sulle vongole di Marceddì da parte dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, quindi sette giorni prima, hanno evidenziato la presenza di “biotossine alcali liposolubili”. Motivo per il quale l'attività di pesca è stata bloccata. Lo stop è stata imposto in tre zone differenti: a Corru S’ittiri, nella terza peschiera e nella zona della torre vecchia. Spenti quindi anche i motori dello stabulario inaugurato un mese e mezzo fa. Il divieto di pesca è stato disposto con un'ordinanza specifica anche dal sindaco di Terralba Sandro Pili.

L'incontro in Comune

Dal 12 maggio ad oggi la Assl ha effettuato diverse analisi, una anche ieri, ma agli uffici del Consorzio pesca non è mai arrivata nessuna informazione. Ecco perché i pescatori hanno annunciato proteste eclatanti. Ieri intanto, dopo giorni di silenzio, il sindaco Sandro Pili ha chiamato a raccolta una parte dei pescatori per affrontare la vicenda che sta mettendo in ginocchio la categoria. «Il sindaco ci ha comunicato che ha chiesto aiuto anche al prefetto di Oristano - spiega il presidente del Consorzio Antonio Loi -. Ha anche sollecitato il centro di ricerche marine di Cesenatico, l'Ente che sta elaborando i dati e che ci deve dare risposte». Sandro Pili dice: «L’amministrazione conferma totale disponibilità, facendo proprie le preoccupazioni manifestate dai pescatori; ha assunto l’impegno di attivarsi provvedendo a interessare la Regione e la Prefettura che ha avviato le interlocuzioni con gli enti istituzionali specifici».

I pescatori

Il presidente del Consorzio Antonio Loi invece lancia un accorato appello: «Non possiamo più rimanere soli. Che la politica ci aiuti. Non dobbiamo essere cercati solo quando servono i voti a ridosso delle elezioni comunali e regionali. Non possiamo più rimanere fermi. Ci sono 200 mila euro di cozze che aspettano di essere raccolte e vendute. Vogliamo conoscere il risultato delle analisi al più presto - conclude Loi -, anche alla luce del fatto che quelle che abbiamo fatto eseguire noi da un centro privato non hanno riscontrato la presenza di nessuna alga tossica».

RIPRODUZIONE RISERVATA