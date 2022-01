Marceddì, il ponte aperto a tutti 

Per l’amministrazione si tratta di un intervento voluto a tutti i costi e che finalmente si sta concretizzando grazie alla Regione che nel 2015 aveva deciso di finanziare il collaudo e il rafforzamento della struttura che passa sullo stagno. «Si tratta di interventi importanti mai realizzati da quando il ponte è stato costruito, negli anni 80 - spiega il vice sindaco Andrea Grussu nonché assessore ai Lavori Pubblici -. Già dalla prossima settimana gli uffici saranno al lavoro per redigere il bando necessario per poi appaltare i lavori. Il nostro auspicio è di poter garantire l'importante via di comunicazione entro l’estate, periodo nel quale aumenta il transito dei veicoli vista la presenza dei tanti turisti anche nella nostra zona». Per la borgata marina una svolta anche dal punto di vista turistico quindi. Ma anche per i pescatori che lavorano da quelle parti. Ad oggi chi da Terralba deve raggiungere la costa verde è costretto a passare da San Nicolò d’Arcidano.

Grazie a un finanziamento regionale di 1 milione e 200 mila euro che il Comune ha ricevuto ormai tempo fa, quegli 800 metri verranno finalmente messi in sicurezza. Gli operai ristruttureranno tutte le parti strutturali in mare, i cosiddetti piloni ormai vecchi e pericolosi, ma anche quelle in superficie. Ma non solo: per la prima volta ci sarà anche una segnaletica. Il traffico verrà regolato invece grazie all'installazione di un impianto semaforico con senso unico alternato.

Da ponte a strada. Il destino ormai certo di quel tratto che collega la borgata di Marceddì alla costa verde ora è anche sulla carta. L'anno nuovo nel Terralbese si apre con una notizia attesa da tempo: il ponte di Marceddì diventerà finalmente una strada percorribile da tutti i mezzi. La Giunta comunale guidata dal sindaco Sandro Pili pochi giorni fa ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione dell'importante via di collegamento, chiusa al traffico da tempo con tutti i disagi del caso.

I lavori

Le indagini

Prima di redigere il progetto approvato pochi giorni fa il Comune ha dovuto eseguire diverse indagini per capire lo stato di quel tratto di strada. «Lo scorso anno sono state eseguite le analisi geotecniche, geologiche e strutturali - va avanti l’assessore Andrea Grussu -. I tecnici hanno studiato dettagliatamente la stratigrafia del fondale, le caratteristiche del piano di posa e quelle dei pali. Uno studio importante che poi è servito per mettere nero su bianco il progetto per la ristrutturazione e soprattutto la sua fruizione. Sul ponte lo scorso anno sono state eseguite anche le prove di carico per capire quali interventi mettere in campo per il rafforzamento della struttura, in modo che questa possa reggere secondo tutti i crismi il traffico veicolare». L'amministrazione comunale però è ambiziosa. Ha deciso, infatti, di chiedere ulteriori risorse per permettere di completare l'intera opera con la realizzazione anche dell'impianto di illuminazione e della pista ciclabile. Per avere risposte però bisogna aspettare.

