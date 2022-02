Marceddì, fenicottero ucciso da una lenza 

Quella lenza aggrovigliata dalle zampe al collo è stata fatale. Una trappola mortale per un fenicottero femmina che, nonostante i tentativi dei volontari e dei veterinari, ieri si è dovuta arrendere. Una storia che ripropone la necessità di tutelare gli eleganti volatili rosa dall’insensibilità degli uomini.

La storia

Tutto è iniziato il 6 febbraio scorso con la segnalazione ai volontari della Lipu di un fenicottero in difficoltà nello stagno di Marceddì: aveva una lenza aggrovigliata dalle zampe fino al collo, probabilmente quei fili attorcigliati le impediva di alimentarsi. Per diversi giorni il volatile è stato monitorato da una volontaria che seguiva ogni movimento, poi una mattina la situazione sembrava peggiorata, il collo era molto ingrossato e così i volontari hanno deciso di intervenire. «Abbiamo pensato di entrare nei punti più bassi della laguna e arrivare dal fenicottero nuotando a pelo d’acqua col supporto di una barca – racconta il presidente della Lipu, Gabriele Pinna – Il recupero però si rivela complicato, i volontari restano in acqua per oltre mezz’ora mentre il fenicottero si invola cento metri più avanti». Diversi tentativi, poi su indicazione di Paolo Briguglio (direttore sanitario della clinica veterinaria Duemari, esperta e convenzionata per la tutela della fauna selvatica) si decide di aspettare un momento di maggiore debolezza del fenicottero che ne renda possibile il salvataggio.

La fine

I volontari continuano a monitorarlo fino a mercoledì mattina quando il fenicottero viene trovato immobile nel fango. Una corsa alla clinica veterinaria dove il fenicottero viene subito assistito ma le cure non bastano e ieri il fenicottero è morto. «Nonostante anni di esperienze di recuperi, questa vicenda ci ha profondamente segnati – aggiunge Pinna - non ci abitueremo mai alle terribili conseguenze di comportamenti umani sconsiderati. L’abbandono (a volte inconsapevole) di reti e lenze, talvolta con ami, provocano spesso la morte di uccelli e altri animali selvatici come piccoli mammiferi o tartarughe marine».