Manzoni, una dichiarazione d’amore «Senza la Sardegna non sarei nulla» 

«Per tutte le cose che ho fatto nella vita devo dire grazie alla mia Sardegna. Agli anni della formazione, alla famiglia, ai colori e ai suoni. All’arte e alle tradizioni di quest’Isola meravigliosa». È una dichiarazione d’amore incondizionato per una terra che gli ha dato tutto. Per diventare responsabile del design Ferrari la sua Nuoro ha avuto un ruolo fondamentale. Ecco perché Flavio Manzoni non ha saputo resistere al richiamo della Barbagia. Nella cornice dello Spazio Ilisso, sabato sera, ha conquistato con una speciale lectio magistralis. Insieme al docente dell’università di Sassari Aldo Maria Morace ha presentato il volume “Il metalinguaggio della forma”, nell’ambito della rassegna Nuoro Jazz.

Legame inscalfibile

Da una parte i traguardi professionali, sugellati dalla nomina a chief design officer della Ferrari dal gennaio 2010 o dalla conquista di premi prestigiosi a livello internazionale come il “Compasso d’oro”. Dall’altra, però, vi è il rapporto con quell’Isola che sa di casa, sempre presente anche nella quotidianità lavorativa di Maranello. Così, la festa del Redentore diventa l’ennesima occasione per mostrare quell’orgoglio identitario che «non potrà mai venire meno». Quel senso di appartenenza che scalda il cuore e che fa esclamare: «Se penso alla nostra festa mi viene in mente un dipinto di Guttuso, “La Vucciria”!, che meraviglia, una sinfonia di colori. Un caos ordinato. Il colore fa parte della creatività».

Consapevolezza

«Non sarei ciò che sono e non farei ciò che faccio senza questa esperienza in terra sarda», ammette Flavio Manzoni. «Sono partito da Nuoro sognando di diventare designer, ma quand’ero piccolo non riuscivo mica a immaginare una possibilità concreta. Mi vedevo all’interno di un microcosmo, non pensavo fosse possibile. Invece, la vita ha voluto che il mio sogno potesse essere coronato». Testardaggine tutta locale, perseveranza. Sono concetti che ricorrono e che Flavio Manzoni vuole condividere con la sua gente, con le nuove generazioni. «Tanto per cominciare dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo la fortuna di appartenere a un luogo che è unico e meraviglioso. È intriso di tradizione e di bellezza. Questi aspetti ci ispirano continuamente. Ai giovani dico: siate curiosi, abbiate sempre voglia di fare, di mettervi in gioco. Una cosa molto importante, inoltre, ritengo che sia quella di capire le proprie aspirazioni e inclinazioni. Dopodiché, bisogna coltivarle con determinazione e grande lavoro. Quest’ultimo aspetto è imprescindibile: senza il grande lavoro non si raggiungono certi risultati».