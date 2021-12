Manovra, protesta a Cagliari  

Francesca Ticca, numero uno della Uil Sardegna: «Sabato 4 eravamo tutti in piazza per chiedere al Governo di rivedere la Manovra e la pensavamo allo stesso modo. Poi la spaccatura, che non è tanto nei contenuti ma nel metodo, che implica il percorrere due strade diverse per affrontare questa situazione. Noi siamo convinti che tutti i passaggi per convincere Draghi e la politica li abbiamo compiuti. Anche in Sardegna con la marcia della pace, le battaglie per il walfare o le pensioni, tutte svolte unitariamente. Questo momento però è fondamentale perché abbiamo un “tesoro” importante che deve portare a parlare di equilibri, tra giovani e anziani e nel mondo del lavoro».

Gavino Carta, segretario regionale della Cisl: «Le trattative con il Governo sono in progress però va ribadito che quel che oggi viene presentato nella Manovra di bilancio è molto diverso da quel che era inizialmente. Detto questo poi non dimentichiamo che Cgil, Cisl e Uil sono state protagoniste delle trattative fin dal primo minuto poi, come è normale che sia, il presidente del Consiglio si è confrontato con i partiti. Perché dico questo? Negli ultimi anni le sigle sindacali venivano invitate a giochi fatti e senza poter iniziare trattative. Draghi invece media con i partiti, giustamente, ma riconosce il valore di Cgil, Cisl e Uil che hanno una significativa rappresentanza nel Paese». Fatta la premessa il leader regionale della Cisl entra nel merito, snocciolando le differenze tra quel che è stato presentato all’inizio alle sigle sindacali e quel che oggi c’è nella Manovra, «perché la nostra contrarietà allo sciopero generale nasce da una questione di forma e di sostanza». Dal Fisco, con le risorse arrivate a 8 miliardi per Irap e Irpef «ma mentre prima erano destinati 5 per Irpef e 3 per Irap, oggi grazie alle nostre istanze sono 1 per la prima e 7 per la seconda visto che le imprese durante la pandemia qualche forma di sovvenzione l’hanno avuta, i lavoratori no. E poi ci sono le maggiori risorse per la sanità, ammortizzatori sociali allargati a tutti i settori, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, l’aumento dei fondi per gli asili». Sono solo alcuni punti, secondo Carta, che evidenziano «i significativi cambiamenti avuti a oggi grazie alle nostre trattative. Ed ecco perché anche nel merito non ci sono le condizioni per uno sciopero generale». E il senso della manifestazione indetta dalla Cisl sabato 18? «È semplicemente un’assemblea pubblica del sindacato, un dibattito aperto a tutti, una mobilitazione positiva per rimarcare che noi siamo per non contro».

L’ultima spaccatura 7 anni fa: allora nel mirino c’era il Jobs act di Renzi, oggi la Manovra di Draghi. Per Cgil e Uil da bocciare con uno sciopero generale, giovedì 16, di otto ore. Per la Cisl invece qualche risultato importante si è ottenuto. Decisioni nazionali che si riflettono nell’Isola: piazza dei Centomila a Cagliari sarà una delle 5 in Italia (le altre a Roma, Milano, Bari e Palermo) dove quel giorno, dalle 10 alle 11.45 sventoleranno le bandiere della Cgil e della Uil ma non della Cisl.

«Non siamo contro»

«Le gente soffre»

Per Francesca Ticca non tutto è da bocciare, «Questa Manovra ha aspetti positivi» ma, rimarca subito, «non per il mondo che rappresentiamo e mostra un’orizzonte per nulla sereno per le politiche del lavoro. Abbiamo manifestato, protestato, interloquito ma la gente continua a soffrire. Ribadisco, questo è il momento per invertire la rotta e portare una giustizia sociale che è assente. Loro parlano di sgravi per chi ha un reddito di 75mila euro annui, ma ci rendiamo conto che in Sardegna quello medio è di 22mila, che le pensioni sono soprattutto quelle di 600 euro? Che i prezzi stanno lievitando così come le tariffe energetiche? Era una Manovra che si riempiva di grandi aspettative e invece purtroppo non c’è niente».

«Nessun risultato»

Samuele Piddiu, segretario regionale Cgil: «Arriviamo alla proclamazione dello sciopero a seguito di un percorso unitario che ci ha visto in piazza anche sabato scorso. Non abbiamo ottenuto risultati per migliorare la Manovra e quindi siamo sorpresi che chi ha condiviso con noi questo percorso senza ottenere sostanziali differenze sabato 16 non ci sia». Precisato questo, Piddiu entra nel merito della Manovra: «Abbiamo contestato da subito il metodo, una mera comunicazione senza alcun confronto, e nel merito siamo insoddisfatti della composizione dell’articolato. Pur riconoscendo alcuni aspetti positivi, come le risorse aggiuntive per la sanità o per i contratti pubblici, sul Fisco e sulla previdenza siamo insoddisfatti così come lo siamo per i punti che nella Manovra non ci sono, e che riguardano il mondo del lavoro. Sul Fisco abbiamo chiesto che gli 8 miliardi vadano tutti a lavoratori e pensionati e invece ci saranno benefici per chi ha il reddito alto e non per quelli bassi, elemento negativo soprattutto per la Sardegna. Infine la previdenza: la misura 104 porta benefici a una platea troppo limitata mentre noi rivendichiamo norme che introducano la pensione di garanzia per i giovani e per chi effettua lavoro domestico, così come è insoddisfacente “l’opzione donna”».

