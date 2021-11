«Manomettere la parola popolo genera ondate di rabbia e rancore» 

«Lo spiego in una riflessione critica sull’abuso di questa parola e sulle evoluzioni populiste, per capire che significato possiamo dare. Rifletto poi su una parola per me fondamentale ed è comunità. Comunità, concetto plurale a differenza di popolo che ha un suo carattere monocratico, assoluto per certi aspetti, è una di quelle parole il cui significato determina la realtà. Il concetto di comunità si presta a tenere insieme il concetto di identità e il rispetto delle diversità».

«Undici anni fa era veramente un’altra epoca. Per certi aspetti talune manipolazioni del linguaggio di allora, sembrano quasi pratiche dilettantesche rispetto a quello che abbiamo visto in questi ultimi anni. Le tante torsioni della lingua, soprattutto quelle populiste, l’alterazione di senso di questi anni - che si colloca su una linea tracciata allora principalmente da Berlusconi e poi sviluppata -, mi hanno convinto a fare una revisione per rendere questo libro uno strumento capace di riflettere sull’oggi, non solo sull’ieri. Ho aggiornato il testo con la eliminazione delle pagine più datate, un maquillage grammaticale e sintattico con l’inserimento di alcune cose nuove, sviluppo di certe linee di tendenza. C’è un nuovo capitolo che aggiunge a vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta, la parola più manomessa di questi anni: “popolo”. Analizzo poi la parola comunità, concetto chiave per una riflessione politica progressista».

Torna rivisto, aggiornato e integrato il saggio di Gianrico Carofiglio, “La manomissione delle parole” che nel 2010 fece discutere. Il cambiamento dei tempi, l’impoverimento e l’inasprimento del linguaggio undici anni dopo, ne ha imposto la revisione e “La nuova manomissione delle parole” (Feltrinelli, 160 pagine, 15 euro) ha aumentato il vigore espressivo ricalcando l’itinerario che in precedenza analizzava «il linguaggio del presente, il linguaggio della resistibile ascesa di Berlusconi e della sua imprevista, ma non imprevedibile, longevità politica».

Carofiglio, che cosa è cambiato nel linguaggio in undici anni rispetto alla prima edizione del suo saggio?

Ma perché la parola popolo oggi è così abusata?

Nell’introduzione dice che il libro è un atto politico; nell’epilogo che non è un manifesto politico: perché?

«Non è un manifesto politico perché non lancia in modo organico una ideologia o un programma. Ma è un atto politico perché rivendica l’importanza della lingua come riflessione e come atto politico, perché il modo in cui diciamo le cose, la verità soprattutto – che a volte nascondiamo - è fondamentale per fare politica nel dibattito civile».

Il parlar scorretto è sempre più diffuso. La situazione lessicale peggiora?

«Ci sono vari fattori. C’è un problema di ignoranza e di sciatteria rispetto ai doveri che abbiamo di cittadini e del parlar corretto. C’è il problema più grave della manipolazione deliberata, dell’uso improprio alterando i significati di parole chiave del nostro lessico, contribuendo così a ridurre la capacità significale dei termini. Confucio diceva che quando le parole perdono di significato, gli uomini rischiano di perdere la libertà».

A vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta, ora si è aggiunta popolo. Sono la base del nostro lessico: come funzionano in questo momento?

«Penso che sia attuale la riflessione sulla parola vergogna, utilizzata come oggetto contundente contro gli avversari. Giustizia è un termine chiave: lo era e lo rimarrà sempre nelle sue diverse declinazioni. Il tema della bellezza è un tema altamente politico; la ribellione come atto etico e come rifiuto di schemi convenzionali del sistema secondo cui “le cose stanno così e non possono essere cambiate”. La parola scelta è la più importante per gli individui come tali e come collettività. Era necessario aggiungere popolo, oggi decisiva».

Fra le manomissioni dolose, quale può produrre maggiori danni?

«La parola popolo: una manipolazione voluta è capace di produrre manipolazioni del consenso e ondate di rabbia populista. Popolo ha la capacità di indirizzare il disagio sociale nella direzione sbagliata, di trasformarsi in rancore e quindi in veleno piuttosto che in mutamento che renda la società sia più giusta».

