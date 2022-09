mannelli è 1° al Poetto 

Venerdì, nella Granfondo da 14 km, avevano vinto Corrado Sorrentino (Atlantide, 2.52’03”) e la stessa Giulia Fenu (Swim in Action, 3.39’50”), sabato nella prova di mezzofondo da 3,5 km successi per Marco Ratto (Rari Nantes Cagliari, 51’43”) e Margherita Sanna (Esperia, 54’55”). «La Cagliari-Poetto», il commento di Cesare Goffi, «si conferma una gara che risveglia le ambizioni di vari atleti. Guardiamo con ancora più slancio per l’edizione del prossimo anno che sarà quella del ventennale».

Nella gara conclusiva di fondo da 7 km, con partenza dalla piccola spiaggia davanti allo stadio Sant'Elia e arrivo davanti allo stabilimento della Marina Militare, la vittoria è andata a Matteo Mannelli che ha preceduto in volata Pascal Sami. La loro è stata una gara tirata sin dalle prime battute, impostata su ritmi forti complice anche l'ottimo clima. Tra le donne primo posto per Giulia Fenu.

Centinaia di atleti da tutta Italia, un pubblico caloroso e gare di buona caratura: è terminata ieri la “Cagliari-Poetto”, storica manifestazione in acque libere organizzata dal Nuoto Club Cagliari di Cesare Goffi.

Fondo

Greg nell’Isola

Intanto torna in Sardegna il campione olimpico Gregorio Paltrinieri. Da oggi a domenica sarà impegnato in raduno collegiale a Porto Torres e Stintino con la Nazionale di fondo, a distanza di quattro mesi dal successo ad Alghero in Coppa Len.

Ordine d’arrivo maschile : 1) Matteo Mannelli (Virtus Buonconvento) 1.23’08”1, 2) Pascal Sami (Rari Nantes Spezia) 1.23’09”4, 3) Francesco Fenucciu (Promogest) 1.26’00”, 4) Federico Secci (Rari Nantes Cagliari) 1.27’16”, 5) Simone Di Sabato (SN Grosseto) 1’31’44”, 6) Luca Naccarato (RN Cagliari) 1.33’42”, 7) Massimo Fanni (id.) 1.33’52”, 8) Antonino Bognanini (Pol. Mimmo Ferrito) 1.35’33”, 9) Riccardo Tigli (Riviera Nuoto) 1.35’36”, 10) Simone Molara (RN Spezia) 1.35’48”. Ordine d’arrivo femminile : 1) Giulia Fenu (Swim In Action) 1.36’22”, 2) Claudia Tulumello (Rari Nantes Cagliari) 1.40’26”, 3) Valeria Zucca (All Togheter Coop) 1.42’45”, 4) Beatrice Maggipinto (RN Cagliari) 1.49’23”2, 5) Sofia Utzeri (Acquasport) 1.50’04”, 6) Matilde Mascia (Atlantide) 1.52’20”, 7) Cristina De Vita (Swim Sassari) 1.54’26”, 8) Paola Olla (NC Cagliari) 1.57’30”, 9) Veronica Loi (RN Cagliari) 2.03’18”, 10) Silvia Tola (Swim Sassari) 2.11’13”3.

