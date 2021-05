Manita dell’Atalanta 

Parma 2

Atalanta 5

Parma (4-3-3) : Sepe 4.5; Busi 5, Bruno Alves 5, Osorio 5, Gagliolo 5 (35’ st Conti sv); Grassi 5 (16’ st Valenti 5.5), Kurtic 5, Sohm 6; Kucka 5 (31’ st Camara sv), Cornelius 4.5 (31’ st Brunetta 6.5), Gervinho 5 (16’ st Pellè 5). In panchina: Colombi, Rinaldi, Balogh, Conti, Bani, Laurini, Zagaritis, Dierckx. Allenatore D’Aversa 5.

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello 6; Djimsiti 6.5, Romero 6.5, Palomino 6.5; Maehle 6, de Roon 6, Freuler 6.5 (31’ st Pasalic 6.5), Gosens 6 (23’ st Hateboer 6); Malinovskyi 7 (13’ st Miranchuk 6.5), Ilicic 6.5 (1’ st Pessina 7); Zapata 6 (1’ st Muriel 7.5). In panchina: Gelmi, Rossi, Sutalo, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : 12’ pt Malinovskyi, 7’ st Pessina, 32’ st Muriel, 33’ st Brunetta, 41’ st Muriel, 43’ st Sohm, 48’ st Miranchuk.

Note : ammoniti Grassi, Hateboer.

Parma. La corsa dell’Atalanta verso la Champions non si ferma a Parma. Contro la formazione di Roberto D’Aversa, già matematicamente retrocessa in B, i bergamaschi giocano al piccolo trotto e incassano la 21ª vittoria. Apre nella prima frazione Malinovskiy, bissano nella ripresa Pessina e Muriel e poi rete della bandiera per il Parma di Brunetta; nel finale ancora Muriel, altro sigillo crociato di Sohm e nel recupero ultima rete di Miranchuk.

La partita

L’Atalanta dopo 12’ è già in vantaggio. Ilicic serve in mezzo Malinovskiy, Grassi non intercetta e l’ucraino di sinistro calcia a rete. La ripresa si apre con Gasperini che inserisce Muriel e Pessina per Zapata e Ilicic ed il cambio subito dà i suoi frutti. Al 7’ Pessina porta l’Atalanta al raddoppio proprio su assist di Muriel. D’Aversa prova a cambiare assetto togliendo Gervinho, non pervenuto, e Grassi. Al loro posto entrano Pellè e Valenti con la difesa crociata che passa a tre. Alla mezz’ora Muriel non sbaglia su assist di Pasalic, appena entrato in campo. Ma la partita non finisce qui, un giro di orologio e Brunetta, su passaggio di Busi, mette in rete. Al 40’ altro gol: nuovo affondo dell’Atalanta con Pessina, Sepe devia sul palo ma sulla ribattuta Muriel ribadisce in rete. La difesa atalantina abbassa l’attenzione e il Parma raddoppia con Sohm. Gasperini si infuria e l’Atalanta al 48’ va ancora a segno con Miranchuk.

L’analisi

«Chi entra con la mentalità giusta può fare la differenza. È accaduto da noi ma anche nel Parma. È un calcio diverso rispetto a dicembre o altri periodi», ha commentato a fine gara il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Sulla possibilità che il prossimo anno si possa puntare allo scudetto: «È una cosa difficile per l’Atalanta, c’è una disparità economica elevata».

