Manifesti no vax, è scontro aperto  

La domanda è semplice: può il sindaco eliminare i manifesti no vax e contro il green pass apparsi nei giorni scorsi in vari punti della città? Secondo il regolamento comunale gli spazi di manovra, trattandosi di impianti privati per i quali viene pagato un canone, sembrano essere pochi.

L’unica strada percorribile sembra quella quella intrapresa dai due deputati Pd (Andrea Frailis e Romina Mura, della quale parleremo nell’articolo a fianco) che si sono rivolti alla Procura della Repubblica per la rimozione dei cartelloni. Non mancano le polemiche contro il sindaco Paolo Truzzu ai quali i componenti dell’opposizione in Consiglio comunale hanno indirizzato un’interrogazione affinché «Truzzu prenda finalmente una posizione decisa per smentire le fake news». Critiche che il primo cittadino respinge al mittente affermando di non avere alcuna intenzione di rimuovere i manifesti.

Gli impianti comunali

Gli spazi in città dove viene affissa la pubblicità sono di due categorie: “Pubbliche affissioni” e “Privati con destinazione pittorico/affissionistica”.

Le pubbliche affissioni sono di proprietà del Comune. Il parco impianti ammonta a 691 impianti di vari formati. i Cartelloni possono essere a una o a due facce. Per il calcolo del “Canone unico patrimoniale per le affissioni” è necessario distinguere fra affissioni di carattere sociale e affissioni di carattere commerciale. Quelle istituzionali riservate al Comune sono esenti dal pagamento. La tariffa è in funzione del formato base del manifesto; della tipologia dell’impianto; della durata; del periodo di affissione (nel periodo da maggio ad agosto si ha una maggiorazione del 50%); della modalità di commissione (la scelta delle postazioni comporta una maggiorazione del 100%); della categoria della strada; della tipologia del messaggio pubblicitario (per manifesti con pubblicità di carattere sociale, organizzata da associazione senza scopo di lucro, è prevista una riduzione del canone).

In questo caso il Comune riceve una bozza del manifesto e può decidere o no se pubblicarlo nei suoi spazi.

Gli impianti di privati

In città sono circa 350 di cui circa 300 utilizzati per affissioni e 50 di tipo pittorico (serigrafie). Sono soggetti a un canone non per il loro reale utilizzo, ma tassando l’impianto “vuoto per pieno”. La tariffa è data dalla dimensione dell’impianto pubblicitario ed è in funzione della tipologia dell’impianto; della durata; del periodo di esposizione; della categoria della strada; della proprietà del suolo.

L’interrogazione

Dopo un post su Facebook nel quale il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha liquidato la questione come definendo le scritte sulle affissioni "corbellerie" e avere spiegato che non ne chiederà la rimozione, il centrosinistra va all'attacco con un'interrogazione. «Troviamo queste affermazioni gravissime in piena emergenza sanitaria, con gli ospedali al collasso e decine di nuovi contagi ogni giorno in città, il sindaco sminuisce la gravità di queste azioni e dichiara di non aver alcuna intenzione di prendere provvedimenti in materia. Il sindaco deve prendere una posizione chiara e decisa: continuare a permettere che i nostri concittadini siano bombardati da informazioni false e ingannevoli è grave e pericoloso».

Truzzu amareggiato

«Oggi sono amareggiato», scrive il sindaco sui social. «Perché c’è un consigliere della minoranza che nel tentativo di fare la simpatica mi offende personalmente». Il riferimento è a Francesca Ghirra che nel suo profilo Facebook ha postato una foto con un asino. «A proposito di asinate – conclude Truzzu - ad Ancona, dove governa il centrosinistra, si sono comportati esattamente come a Cagliari».

