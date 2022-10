Måneskin alla conquista degli stadi 

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan alzano l’asticella perché quelle arene vanno riempite e sono riservate solo ai big con una grande carriera alle spalle. Ci riusciranno? I maligni già ridacchiano, la sterminata fan base, invece, non ha dubbi. Fa ben sperare il fatto che i Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile sul mercato internazionale con un’attitudine rara nella scena contemporanea della musica rock pop e si stanno preparando al “Loud Kids Tour” che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico (posti esauriti), li vedrà esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. Il “Loud Kids Tour” conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, Copenhagen, Praga, Varsavia, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. Una serie di risultati sino ad oggi mai raggiunti da un artista italiano tanto più da una rock band nostrana.

Oggi parte la prevendita che subito ci dirà in quante ore riusciranno a vendere i tantissimi posti disponibili. Per la precisione: i biglietti saranno in vendita online da stamane dalle 11 e in tutti i punti autorizzati sul territorio da domenica prossima, 23 ottobre, sempre dalle 11.

Amati, contesi ma anche contestati. E secondo un copione che vede ogni nuova stella dibattersi fra lodi sperticate e critiche feroci, i Måneskin vanno avanti polverizzando un record dopo l’altro. Saranno un fuoco di paglia o una fiamma eterna? Chissà. Intanto nel giorno in cui il loro nuovo singolo “The Loneliest” continua ad essere la canzone fra le più ascoltate al mondo ecco che annunciano una mossa da campioni di gioco d’azzardo: oltre le date già previste dal “Loud Kids Tour”, si esibiranno giovedì 20 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 24 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Prevendite

La scommessa

Le nomination

Il tutto accade nelle ore in cui i quattro musicisti italiani hanno appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group e Favorite Rock Song, più due nomination agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle categorie Best Rock e Best Italian Artist. Anche la colonna sonora originale del film “Elvis”, a cui hanno collaborato con il brano “If I can dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.

