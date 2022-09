Mandrolisai, vendemmia eccezionale 

C'erano grandi aspettative e enormi incertezze nel Mandrolisai per la vendemmia 2022 a causa della siccità che rischiava di rovinare gran parte del raccolto. Alla fine la natura è stata benigna e a 3 quarti del lavoro per i più si sta rivelando un annata per molti versi eccezionale. A Sorgono, Meana, Atzara e Ortueri si registrano grandi produzioni di alta qualità che annunciano vini eccellenti. Effetto del gran caldo che ha dominato l'estate favorendo lo sviluppo sano delle viti, allo stesso tempo la siccità ha stremato i ceppi e rinsecchito l'uva. Effetti mitigati dalle piogge di settembre.

Meana

«È un’annata che ci ripaga del duro lavoro - dice convinto Andrea Demuru della cantina di tziu Cicitu, storici produttori di vino meanesi legati a metodi di viticoltura tradizionali-. I nostri impianti anche oltre i 700 metri hanno tenuto molto bene anche se la maturazione è anticipata di molto. Spesso è anche questione di fortuna, la pioggia al momento giusto ha salvato le vigne».

Ortueri

E proprio il territorio ha fatto la differenza spiega Andrea Onali di Ortueri, vivaista esperto di impianti che nota: «I vigneti bene accuditi sono belli e vigorosi, cosi come le uve. I ceppi nei suoli più aridi hanno sofferto mentre nelle zone con suoli più profondi e umide è stata un' annata eccezionale. Per quanto concerne l'irrigazione -, avverte Onali-nel Mandrolisai dobbiamo preservare la qualità delle uve e bisogna stare attenti ad utilizzarla solo in annate anomale come questa».