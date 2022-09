Mancosu suona la carica ai rossoblù 

È felice di essere tornato, di aver coronato il sogno di una vita.

A 34 anni Marco Mancosu indossa di nuovo la maglia rossoblù: «Ho fatto molte esperienze, stando lontano», ha detto il numero 5 di Fabio Liverani ieri a “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina , Radiolina e Unionesarda.it . «E mi è piaciuto, anche se affrontare da solo il continuo girovagare non è facile. Con la famiglia è un’altra cosa. E comunque, muovendoti su e giù per l’Italia, apprezzi il ritorno a casa».

Dimenticare Venezia

Il giorno di Venezia-Cagliari, quello della retrocessione, lui era a Ferrara: «Guardavo la partita in un ristorante con degli amici, alcuni sardi». Domani alla Domus sarà un’altra cosa e lui sarà in campo: «Chi al Penzo c’era la sente come una gara davvero importante. Io voglio far bene, come tutti del resto. L’esito di quella serata l’ho vissuto con incredulità, come credo tanti tifosi». Il Venezia è in crisi? «In Serie B non ti puoi fidare di nessuno, sono tutte difficili». E il Cagliari? «Conosco la B, i risultati sono sempre aperti. E bisogna fare punti. Contro il Bari, per come è andato il match, dovevamo prenderci un pareggio e basta. Stiamo patendo troppo per quanto stiamo seminando. La sconfitta ha reso pesanti queste due settimane». Si definisce un centrocampista offensivo pronto a interpretare qualsiasi modulo: «Ma nella fase di aiuto alla squadra mi sento più centrocampista». Al di là dei moduli, si trova bene con Liverani: «Ti insegna a pensare prima che arrivi il pallone, a ragionare più che a essere istintivo, e se lo segui ti viene meglio stare in campo». A Cagliari è arrivato al culmine della carriera. «È stata una gioia immensa: mi mancavano troppo le pizzette cagliaritane, che altrove non ci sono, e le passeggiate al Poetto. La mia famiglia ha vissuto bene questo rientro, anche se è stata ed è una situazione particolare. Mia madre, quando non filtrava nulla e giravano solo le voci, mi disse che avrebbe preferito sapere da me se tornavo, non dai giornali» La maglia che indossa è la numero 5: Che peso! «Non c’era la 8, qualcuno mi disse di prendere la 5, ma ero titubante per la storia che si porta dietro. Daniele Conti era il mio capitano ma, ascoltando tutti e pensandoci su, questa responsabilità dovevo prenderla io. Ho sentito la società, il gruppo. E Daniele, che mi ha dato molto coraggio per prendere questa decisione». Non pensa al futuro: «Voglio vivere il presente, il mondo Cagliari. Il mio destino era viaggiare fuori dall’Isola: per un sardo giocare qui, con questa maglia, è una sensazione unica cui mi sto abituando. Se non avessi avuto la certezza di tornare per essere protagonista, non sarei mai tornato». Ha un idolo? «Radja Nainggolan, uno dei più forti calciatori con cui mi sono allenato, anche se non ho mai giocato con lui. E, nonostante i suoi difetti, è una persona vera».

Il campionato