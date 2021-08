Mancosu sceglie Muravera 

Un attaccante di livello per far volare il Muravera in Serie D. Il tecnico Francesco Loi potrà contare sulla classe del bomber Matteo Mancosu. È il colpo di mercato firmato dal direttore sportivo Sebastian Puddu. Nel suo palmares 21 presenze in Serie A con Bologna e Carpi, 66 nella Major League Soccer, massima serie di Usa e Canada e oltre 100 reti nei professionisti. Ha vinto sei campionati (dall’Eccellenza alla Serie C), è stato sia capocannoniere della Lega Pro Prima Divisione con 15 reti e della Serie B con 26 gol. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia della Virtus Entella, collezionando 58 presenze e 10 reti in B e 19 presenze e 7 reti in C. A Muravera non si parla d’altro.

Mancosu, dopo dodici stagioni consecutive nei professionisti ad alti livelli perché Muravera?

«Una scelta di vita. Per stare vicino alle mie figlie, gemelle, di due anni. Devo godermele in questa fase della loro crescita. Mia moglie lavora a Cagliari e sono con lei. È arrivato il momento di dare spazio anche ad altre cose».

Le richieste non saranno mancate. C’è stata anche la possibilità di restare all’Entella?

«Non credo sarei rimasto. Le richieste c’erano in categoria superiori ma ho preferito, come ho detto, guardare anche altri aspetti. Sono contento della mia scelta che comunque non è stata semplice dopo tanti anni trascorsi nei professionisti».

Rientra in Sardegna dopo la stagione 2009/2010 con la Villacidrese.

«Sono contento e curioso. Non vedo l’ora di iniziare. Non sono abituato a cominciare una stagione così tardi. Per questo mi sto già allenando in vista di una stagione impegnativa».

Come è nata la trattativa?

«Mi ha contattato il direttore sportivo Sebastian Puddu. Ho poi sentito alcuni mie ex compagni che sono stati a Muravera avendo ottime referenze. È stato facile scegliere».

Che campionato si aspetta?

«Il dilettantismo della Serie D di oggi non si discosta tanto dai campionati professionistici. L’ultima volta che ho giocato in D avevo 16 anni. Ora ne ho 37. Penso di poter ancora giocare. Certo non è semplice confrontarsi con ragazzi di 15 anni più giovani. Cercherò di colmare il gap con l’esperienza».

Quale sarà il suo contributo?

«Cercherò di dare il mio apporto dal punto di vista umano cercando di andare d’accordo con tutti. Creare un gruppo solido è fondamentale. In campo spero di poter mettere in mostra le mie qualità».

Ricorda che cosa accadde il 22 agosto 2015?

«È il giorno del mio esordio in Serie A con la maglia del Bologna. Un bellissimo ricordo. Non ero neanche giovanissimo: avevo quasi 31 anni. Affrontavamo la Lazio e il tecnico Delio Rossi mi aveva schierato titolare. Avevo anche segnato. Nonostante la sconfitta (2-1) per me resta una giornata indimenticabile. Ti ritrovi a giocare in quei campi che prima vedevi soltanto in Tv».

In Serie A ha giocato anche col Carpi di Fabrizio Castori. Anche con i biancorossi gol all’esordio?

«Sì, in Coppa contro il Milan. Eravamo stati protagonisti di un gran girone di ritorno ma non era bastato per salvarci».

Avrebbe meritato qualche presenza in più.

«C’era tanta concorrenza. A Bologna Mattia Destro e al Carpi Lasagna e Simone Verdi. Certo, mi sarebbe piaciuto avere la possibilità di giocare con maggiore continuità».

È stato capocannoniere di Serie B nella stagione 2013/2014.

«Non avevo mai giocato nella categoria. Una bella soddisfazione. Non l’avrei mai immaginato».

Qualche giocatore, compagno di squadra o avversario, che l’ha impressionato?

«Amadou Diawara. Aveva 17 anni ai tempi del Bologna. Si vedeva che era fortissimo. Infatti lo aveva ingaggiato il Napoli. Tra gli avversari Mohamed Salah, che aveva un altro motore, Paul Pogba, Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly».

E allenatori?

«Castori, Rossi e Boscaglia con cui sono stato quattro stagioni segnando tante reti».

Il Cagliari?

«Avevo fatto un provino per due settimane quando giocavo nella categoria Allievi. Non ero rimasto, passando all’Atletico. Più tardi, dopo la prima stagione al Trapani, mi aveva chiamato il direttore sportivo Francesco Marroccu chiedendomi la disponibilità per giocare al Cagliari. L’affare non si era chiuso perché le società non si erano messe d’accordo sul prezzo del cartellino. Peccato, mi sarebbe piaciuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA