Un successo trascinante, quello del Cagliari nella sfida della Unipol Domus contro il Cittadella. Passati in svantaggio nel primo tempo per una colossale disattenzione della difesa, i rossoblù nella seconda parte – grazie ai cambi indovinati da Liverani – riportano la gara prima in parità con Mancosu (all’esordio), poi a tre minuti dalla fine il gol decisivo di Makoumbou.