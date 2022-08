Mancosu, il sogno è realtà 

Quando a mezzanotte ha aperto gli occhi ha scoperto che, per i suoi 34 anni, si era fatto davvero il regalo più bello. Marco Mancosu ha festeggiato nel modo migliore, tra le braccia di Valeria e Gioia, le donne della sua vita, che hanno vissuto con lui una serata attesa da anni. Di nuovo la maglia del Cagliari addosso, la numero 5 sulla schiena e, al minuto 27 della ripresa, il gol sotto la Curva Nord, come aveva sognato.

Che colore ha la felicità

Rossoblù, senza dubbio. I brividi quando, per il riscaldamento, è entrato in campo e ha capito finalmente di essere tornato a casa. Emozioni fortissime, forse come mai prima. Poi le ultime indicazioni di Liverani e via. Mancosu si è preso subito il Cagliari, caricandoselo sulle spalle anche nelle difficoltà. Sulla trequarti, sull'esterno e ovunque servisse, lui c'era. Ha provato anche subito a lasciare il segno, ma prima Kastrati, il portiere del Cittadella, e poi la traversa gli hanno strozzato in gola l'urlo che si porta appresso da quasi 15 anni.

Sotto la curva

Anni fa, da capitano del Lecce, aveva ammesso che uno dei suoi sogni era quello di tornare a Cagliari e segnare un gol sotto la curva nord. E quando al minuto 27 Luvumbo lo ha sistemato tutto solo davanti a Kastrati quel sogno è diventato realtà: tuffo di testa, rischiando grosso nello scontro col portiere, e palla in rete. Un attimo per capire cosa fosse successo e Mancosu è andato di corsa a prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi. Il resto sono le lacrime di gioia e il suo nome che rimbombava nella Domus. Ma solo quando Makoumbou, nel finale, ha trovato l'angolino giusto per il gol-vittoria, la serata è diventata perfetta. La squadra rossoblù ha vinto alla prima gara davanti al suo pubblico, trascinata da lui, cresciuto a pane e Cagliari in una famiglia dove, da papà Mimmo ai fratelli Matteo e Marcello, il pallone è di casa. Al fischio finale, ha guidato la corsa dei compagni sotto le due curve e si è portato a casa la gioia di una serata che non dimenticherà mai. Il compleanno perfetto. Ma la nuova avventura di Marco Mancosu in rossoblù è appena cominciata.