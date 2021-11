Mancosu, che bel gol! 

Un gol da antologia. Una di quelle giocate che, se l’autore fosse stato Ibra o Chiesa, avrebbe strappato i titoloni sui giornali. Ma va detto: Marco Mancosu – che con uno slalom alla Francescoli, cui è seguito un tiro a incrociare da posizione defilata, sabato ha portato in vantaggio la Spal al 20’ del primo tempo – si è preso solo i complimenti personali. Infatti, la squadra di Ferrara, alla fine, ha perso in casa (2-3) contro l’Alessandria, in Serie B.

La giocata

Lui però va fiero del suo top gol, pur tenendo i piedi ben saldi a terra: «Una bella giocata, cercata e voluta, dopo aver visto che nessuno dei compagni era pronto a ricevere un mio assist», dice il centrocampista cagliaritano, 33 anni, quest’anno alla terza rete in 13 gare. «La Spal è una buona squadra, stiamo cercando di trovare la nostra dimensione, tra alti e bassi. Giornata dopo giornata la troveremo, con l’obiettivo di raggiungere i playoff, in un torneo molto equilibrato». A Lecce, dove ha conquistato due promozioni di fila, trovandosi catapultato dalla Serie C alla A, Mancosu era semplicemente “il capitano”. «In Salento, dopo cinque anni, io e la mia famiglia abbiamo lasciato affetti e amicizie vere. Ferrara è una città splendida, a breve distanza da tutto, ma un po’ diversa: l’aspetto più affascinante è che la domenica ti accorgi di essere calciatore per la carica che ti trasmette». A Lecce, in primavera, aveva scoperto di avere un tumore da cui, comunque, è guarito: «Per i primi tre anni saranno necessari accertamenti, ma sto bene. Anzi, decisamente meglio di prima».

Il sogno

Proprio domenica, nel dopo gara di Reggio Emilia, Mazzarri sosteneva di non avere, oltre a Razvan Marin, centrocampisti in grado di andare a segno con frequenza. Sicuri che Marco Mancosu non serva al Cagliari? Lui non ci pensa: «Nella vita mai dire mai. Quattro anni fa non pensavo di giocare in Serie A e di segnare 13 reti. In generale, penso a far bene. Il Cagliari si salverà comunque: ha giocatori troppo importanti per restare invischiato laggiù».