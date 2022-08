Mancosu alla fine è tornato a casa 

Un sorriso che vale più di mille parole. Appena atterrato a Elmas, Marco Mancosu è andato di corsa ad Asseminello per firmare il contratto che lo lega al Cagliari fino al 2024 e poi subito in campo, agli ordini di Fabio Liverani, il tecnico che ha guidato la sua consacrazione nei tre anni di Lecce e che lo ha fortemente voluto di nuovo con sé.

Finalmente!

Un'operazione-lampo, il sì immediato al Cagliari, al “suo” Cagliari, subito dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Spal. Inutile il rilancio del Brescia e del suo vecchio presidente Massimo Cellino, Mancosu aveva in testa e nel cuore solo il ritorno a casa. Ieri mattina da Ferrara a Bologna e poi, in treno, fino a Roma per le visite mediche a Villa Stuart. Terminate le visite, il volo che lo ha riportato a Elmas. Stavolta non per le vacanze, ma per rimettersi i colori rossoblù addosso. «Sono contento, contentissimo. Ma fatemi correre al campo, mi stanno aspettando», ha spiegato all'arrivo. Il Volotea V71117 ha avuto un piccolo ritardo, poco meno di 20 minuti rispetto all'orario previsto. Ma che saranno mai 20 minuti rispetto ai 13 anni di attesa, quanti ne sono passati dall'ultima volta in cui (17 maggio 2009) Mancosu, cagliaritano doc, ha vestito la maglia rossoblù.

Grazie Spal

Un ritorno sfiorato tante volte, specie nelle ultime quattro stagioni, diventato realtà solo ieri. Prima di iniziare la sua nuova avventura, però, Mancosu ha voluto ringraziare la Spal e il suo presidente Tacopina con un post su Instagram: «Volevo ringraziare, ma veramente di cuore, il popolo spallino per tutto l'affetto ricevuto in questo mio anno a Ferrara! Sono rimasto piacevolmente colpito da questa piazza e dai suoi tifosi e vi ricorderò con immenso piacere». Un saluto a compagni e tutti i componenti del mondo Spal e un pensiero speciale al presidente Tacopina, che ha permesso il suo ritorno a Cagliari: «Ringrazio Dio di avermi fatto incontrare una persona che è e sarà sempre motivo di grande ispirazione per il proseguo della mia vita, io e la mia famiglia ti saremo grati per sempre, sarò sempre in debito con te, ti auguro tutto il meglio, te lo meriti». Parole a cui lo stesso Tacopina ha risposto con «sei una delle persone più speciali che abbia mai conosciuto e sono sicuro che il futuro riserverà grandi cose a te e la tua bellissima famiglia». La chiusura dell'esperienza ferrarese per potersi tuffare, anima e corpo, nell'avventura di Cagliari. Messe le firme sul contratto, Mancosu è stato accolto da Liverani con un abbraccio e ha iniziato subito a lavorare in un gruppo dove ha ritrovato ex compagni come Lapadula e Pisacane.