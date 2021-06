Mancini vuole farci divertire  

«Sarà impossibile non emozionarsi». È sincero Roberto Mancini, prima dell'esordio all'Europeo contro la Turchia. Il ct spera di non dormire fino alla finale di Wembley, perché dopo un anno e mezzo di sofferenza l'Italia e tutta Europa ripartono anche nel segno del calcio, e hanno tanta voglia di star svegli. La gente spera di rivivere notti magiche e all'insegna del calcio e dell'orgoglio nazionale. Questa volta, è l'auspicio generale, le bandiere su balconi e finestre e quell'"andrà tutto bene" saranno riferiti solo al calcio e al sogno azzurro. «Pensiamo ad arrivare in finale, e poi vediamo...», la promessa del ct, che ammette di essere «fiducioso dall'inizio, e oggi ancora di più». La rinascita è nel segno di Italia-Turchia, partita inaugurale di Euro 2020, a 53 anni dall'Olimpico illuminato dalle torce fatte con i fogli di giornale per celebrare il trionfo dell'Italia, che agli Europei è rimasto l'unico. Mancini sogna il gradino più alto del podio perché la voglia di «giocare con spensieratezza, per divertirci e far divertire la gente» è tanta, così come quella di arrivare fino in fondo.

La lettera agli italiani

Una fiducia così forte da aver indotto il ct, prima della conferenza Uefa, a scrivere una lettera aperta agli italiani, via Instagram. «Dimentichiamo insieme la pandemia». Il ct ci crede: «Ero fiducioso tre anni fa - sottolinea - , lo sono ancora di più oggi. Abbiamo lavorato bene, e ho dei giocatori bravi. C'è un ottimo gruppo, ed è tanto tempo che siamo insieme, ci siamo divertiti e vorremmo continuare a farlo e, alla fine, se riusciamo, ad arrivare a Londra, ne riparleremo». Si rammarica che la situazione sanitaria non consenta ancora il tutto esaurito negli stadi. «Peccato che l'Olimpico non sia pieno, il pubblico ci avrebbe dato una spinta in più». Ci saranno «i sostenitori turchi e quindi non sembrerà di essere in casa». Comunque 15-16 mila spettatori sono un primo passo». Ci vuole «rispetto per la Turchia, che è una squadra con molto talento», ma l'importante è divertirsi e divertire, concetto che Mancini ripete più volte. Non ci saranno Sensi e Pellegrini, che ha dato forfeit all'ultimo, ed è stato sostituito da Castrovilli, assenze che non cambiano le idee del ct per la prima, con un centrocampo composto da Barella-Jorginho-Locatelli, mentre Verratti dovrebbe recuperare per la Svizzera.

Il capitano

Sulla fiducia espressa da Mancini concorda il capitano Giorgio Chiellini, che però aggiunge del suo. «Ha ragione il nostro ct quando dice che dobbiamo giocare con spensieratezza - il parere di Chiellini - ma per provare a fare qualcosa in questo tipo di manifestazioni ci vorrà anche un pizzico di follia». «Siamo pronti - aggiunge -, ci siamo preparati nel miglior modo possibile, continuiamo a incitarci l’un l’altro». La sconfitta di Milano con la Svezia «è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Non vediamo l'ora di scendere in campo e vivere queste emozioni».

