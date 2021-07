Mancini riporta a casa la Coppa 

Londra. Il trionfo di Roberto Mancini è tutto nell’abbraccio commosso a Luca Vialli, dopo i rigori che hanno riportato a casa, in Italia, dopo 53 anni, la Coppa Europa. È provato dalla serata londinese sempre sull’altalena delle emozioni, ma il commissario tecnico ritorna sull’abbraccio all’ex compagno e amico che, proprio a Wembley, entrambi con la maglia della Sampdoria, 29 anni fa persero una finale di Coppa dei Campioni dopo aver dominato il Barcellona: «Con lui c'è un'amicizia che va al di là di ogni cosa, che nasce dai tempi della Sampdoria», ha detto il commissario tecnico. «Allora eravamo stati sfortunati. Devo dire che l’amicizia è alla base di tutto: proprio l’amicizia tra i ragazzi ha reso possibile questo successo».

La partita

Quindi entra nel merito del match che consegna alla storia una vittoria epica: «Nessuna partita è facile, questa per come si era messa era diventata difficilissima, ma dopo il pareggio l'abbiamo dominata. Poi ai rigori è andata così e mi dispiace per gli inglesi. Ma ora siamo felicissimi per tutti gli italiani. Godiamoci questo trofeo perché ha qualcosa di meraviglioso. Siamo stati bravi, i ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Siamo felici».

Chiuso un cerchio

«A Wembley si è chiuso un cerchio, ma la felicità è per tutti gli italiani, che a casa stanno festeggiando». Roberto Mancini è in lacrime fa difficoltà a parlare. «Non ho parole per questi ragazzi», dice il ct della rinascita, che fatto ripartire il calcio italiano dopo il flop di Russia 2018 e dà la spinta all'entusiasmo di un Paese intero. «È un gruppo eccezionale che è cresciuto tantissimo e che credo possa migliorare ancora in futuro. Ma ripeto, godiamoci questa grande impresa». «La meritiamo, dopo un anno di pandemia», dicono in coro il capitano, Giorgio Chiellini, e il suo gemello della difesa, Leonardo Bonucci, mentre sul prato di Wembley impazza la festa degli azzurri. E arrivano via social i complimenti di Mattarella e di Draghi. Florenzi passa a ritirare la medaglia e a favor di telecamera urla Guarda mammaaaa!!!!, Spinazzola salta su una gamba insieme con i compagni, Immobile piange come un bambino. «La partenza è stata difficile, ma poi abbiamo dominato la partita», dice il ct della vittoria sofferta, sotto di un gol dopo 2', poi il pari, la chiusura in attacco, la lotteria dei rigori dove è spuntata la forza del gruppo«. Pensando al Mondiale del Qatar, Mancini frena: «Intanto godiamoci questa festa».

Ricorda il giorno in cui Alessandro Costacurta, vicecommissario Figc, «venne a casa mia con Oriali, per parlare di questa avventura», alla quale – va detto – in pochi credevano. In attesa del ritorno negli azzurri e del trionfo al ritorno in Italia, nella casa degli azzurri a Coverciano, il Museo del Calcio, che raccoglie la storia e il presente della Nazionale, ha acceso i fari azzurri per illuminare la facciata e celebrare il successo agli Europei. «Tra poche ore - sottolinea in una nota Matteo Marani, presidente del Museo del Calcio - in omaggio agli Azzurri e alla loro bella cavalcata, inaugureremo una mostra temporanea dedicata ad Euro 2020 con le maglie dei nostri calciatori per ogni gara giocata in questo Europeo. Il Museo del Calcio di Coverciano celebra l'Italia di Mancini».

Cammino di Santiago

E ora? Dopo il ritorno a Roma, un amico di Roberto Mancini svela come festeggerà la vittoria il ct: «Adesso con Mancini faremo il cammino di Santiago di Compostela in bicicletta, era la promessa che ci eravamo fatti in caso di vittoria degli Europei»: a svelarlo è Marino Zannotti, uno degli amici storici del commissario tecnico della Nazionale al termine della finale vinta dagli azzurri contro l'Inghilterra. «Appena il Mancio torna a Jesi organizzeremo questa uscita, la faremo con tutto il gruppo ciclisti».

